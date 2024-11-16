快訊

高中生問「如何帶領國家和平不戰爭」 賴總統這樣回答

10分鐘連2震！台南15:07再發生規模3.4地震 最大震度3級

12強賽／古巴逆轉轟勝澳洲 中華隊晉級劇本浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

憲訴法修法歧異 王鴻薇駁藍白合破局：綠不必見縫插針

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，提高憲法判決門檻。民眾黨立委黃珊珊日前投書法律刊物，反對翁曉玲提案，被解讀成藍白合出現危機。國民黨立委王鴻薇今日否認藍白合破局，表示民進黨想見縫插針，大可不必。

黃珊珊近日投書法律刊物，表示翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由在實務上很少發生，若修法明定大法官現有總額，可能出現導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。黃珊珊反對翁曉玲所提的憲訴法修法版本，引發猜測藍白合是否有破局可能。

針對藍白合破局與否、黃珊珊說法等，王鴻薇說，黃珊珊說反對國民黨的憲法訴訟法修法版本，不過看起來民眾黨也要提版本。外界說成這是藍白合破局，這有些言過其實。

王鴻薇表示，在財劃法修法部分，國民黨版本已送出，在這個星期五，民眾黨也修正了自己原來的財劃法修法版本且也逕付二讀。在這樣的狀況下，不管是財劃法、憲訴法，至少都有兩個修法版本在立法院，大家可以併案討論。

王鴻薇強調，如果民進黨還想見縫插針，真的大可不必，民進黨不是說「沒有討論，沒有民主」？有兩個政黨的修法版本，不是剛好可以討論嗎？所以，如果要講藍白合因此破局，這不是事實，要讓民進黨大失所望。

修法 藍白合 黃珊珊

延伸閱讀

李彥秀：修憲訴法是在野共識 柯文哲找黃珊珊主導高招

潘孟安稱無缺電隱憂 王鴻薇：沒缺電要跟菲國買綠電？

防彈背心採購有黑幕 王鴻薇：軍警生命安全不能開玩笑

疑綠營介入標案 王鴻薇四問：原民會想掩飾什麼

相關新聞

國民黨智庫版財劃法搞神秘 茶壺內風暴恐再起

立院朝野日前為「財政收支劃分法」修法再次發生激烈衝突，然而，國民黨內其實對修法方向仍未凝聚共識。目前在立院審查的國民黨版...

憂財劃法一敗塗地 綠營出現自提版本拉白擋藍倡議

國民黨揚言「財政劃分法」修法要在立院本會期中完成三讀。民進黨眼看全武行也擋不下該案進程，因此綠營內有倡議，利用民眾黨與國...

支持加嚴罷免連署 黃國昌：這時不適合更動罷免門檻

立法院內政委員會下周變更議程將排審選罷法，恐上演朝野衝突。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，民眾黨團立場很一致，支持加嚴整...

批合謀滅掉NCC 吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到藍白負責

立法院昨天三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，NCC委員會將只剩...

防選罷法「謝國樑條款」死灰復燃 民進黨團全力反制

國民黨下周三要再次在立院內政委員會排案審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修法。民進黨立委鍾佳濱表示，「謝國樑條款」國民...

高中生問朝野衝突怎解？ 賴清德：不容易 需要時間

賴清德總統今天出席今週刊青年論壇，提問階段，來自建國中學學生詢問，如何解決現在朝野衝突問題？賴清德聽聞後笑稱，這題目顯然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。