憲訴法修法歧異 王鴻薇駁藍白合破局：綠不必見縫插針

國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，提高憲法判決門檻。民眾黨立委黃珊珊日前投書法律刊物，反對翁曉玲提案，被解讀成藍白合出現危機。國民黨立委王鴻薇今日否認藍白合破局，表示民進黨想見縫插針，大可不必。

黃珊珊近日投書法律刊物，表示翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由在實務上很少發生，若修法明定大法官現有總額，可能出現導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。黃珊珊反對翁曉玲所提的憲訴法修法版本，引發猜測藍白合是否有破局可能。

針對藍白合破局與否、黃珊珊說法等，王鴻薇說，黃珊珊說反對國民黨的憲法訴訟法修法版本，不過看起來民眾黨也要提版本。外界說成這是藍白合破局，這有些言過其實。

王鴻薇表示，在財劃法修法部分，國民黨版本已送出，在這個星期五，民眾黨也修正了自己原來的財劃法修法版本且也逕付二讀。在這樣的狀況下，不管是財劃法、憲訴法，至少都有兩個修法版本在立法院，大家可以併案討論。

王鴻薇強調，如果民進黨還想見縫插針，真的大可不必，民進黨不是說「沒有討論，沒有民主」？有兩個政黨的修法版本，不是剛好可以討論嗎？所以，如果要講藍白合因此破局，這不是事實，要讓民進黨大失所望。