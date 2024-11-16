綠批藍排審選罷法突襲 黃國昌指罷免門檻不適合更動

立法院內政委員會20日將排審選罷法修正草案，其中有國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議。民進黨立法院黨團批評突襲，要護航不適任立委，將全力反制。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團立場一致，支持加嚴連署，但認為不適合更動罷免門檻。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩原訂20日排審國土計畫法修正草案，不過昨天臨時變更議程，改排審公職人員選舉罷免法修正草案，其中包含國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發外界關注。

許宇甄在提案說明指出，現行罷免連署僅需原選舉區選舉人總數10%，導致罷免輕易成案，而罷免投票規定選舉人總數1/4同意的最低門檻，形同「雙重低標準」，導致少數民意有機會否決多數民意，顯然不合理也反民主，更造成社會對立不安，因此提案增訂罷免同意票數須超過被罷免人當選時的得票數。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，近日國民黨團代表在朝野協商時還振振有詞，說目前只有在連署加嚴、完備連署程序，沒想到說一套做一套，立法院內政委員會又突襲排審選罷法，而許宇甄的版本是史上最困難的罷免門檻，目的就是要護航不適任立委，「國民黨的狐狸尾巴終究露出來了」。

吳思瑤也質疑，內政委員會在昨天下班前突然變更議程，突襲排審選罷法，若心裡沒有鬼、不心虛，就不必搞偷襲；既然已經排審，民進黨團將在週末研議對策，屆時全力反制這個沒收人民權利的法案。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天受訪表示，民眾黨團立場一致，支持加嚴罷免連署的要件跟程序，但認為不適合更動罷免門檻。

至於民眾黨立委林國成提議，罷免投票動輒花費上千萬元，應該由罷免方支付費用。黃國昌表示，黨團成員意見多元，但經過黨團會議討論凝聚共識後，才是民眾黨團立場，目前為止僅處理連署過程要更嚴謹。