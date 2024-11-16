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批合謀滅掉NCC 吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到藍白負責

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
NCC副主委翁柏宗（圖）擔任NCC代理主委引發爭議。圖／聯合報系資料照片
NCC副主委翁柏宗（圖）擔任NCC代理主委引發爭議。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，NCC委員會將只剩下三位委員，無法召開委員會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白合謀就是要滅掉NCC，手機買不到、基地台訊號不佳、詐騙集團抓不到，請找藍白負責。

吳思瑤指出，藍白拖半年不行使NCC人事同意權，光程序委員會就擋了7次，倒是2次修正NCC組織法比什麼都急，要殺NCC的意志堅定，政爭不顧民生，癱瘓NCC，讓104項民生業務不能推動，更搞惡意曲解法律。

吳思瑤批評，藍白刪除新任委員未到任前的原任延任條款，完全狗屁不通。延任機制是備而不用，是為了業務能無縫接軌，讓組織穩定運作，許多機關都有這樣的制度設計，竟被醜化成「萬年條款」。

吳思瑤強調，任何組織法的訂定修正，都涉及機關業務的調整，需要配套及時間，所以「由行政院定施行日期」是常態慣例，沒有例外，綜觀二級機關組織法12部+11委員會都是這樣規定，中央政府共208個機關法律，都是這樣做。

吳思瑤質疑，藍白為什麼這麼恨NCC，當然是因為NCC主管通訊傳播業務，過去對「中天」這種一再親中媒體的偏頗報導做出裁罰，成為中國統戰的眼中釘，說穿了，與其說藍白討厭NCC，根本就是中國仇恨NCC，拔掉了NCC，中天可以更中天，協助中國變台灣的天！

國民黨立委羅智強提出衛星廣播電視法修法，要拔掉主管機關NCC手上，握有對新聞台生殺大權的關鍵權力，條文還包括明定讓中天新聞台執照期限為永久，吳思瑤批評，「總統要改選，立委也有任期，中天為什麼可以永遠存在，不受法律規範？」太上立院護航太上媒體，幫助中國洗腦輿論，讓中天更中天，這就是藍白真正的政治目的。

NCC 吳思瑤 藍白合 詐騙集團

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