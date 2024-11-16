2050淨零轉型 賴總統宣示拚到90歲

賴清德總統今天出席今週刊青年論壇時表示，他非常重視教育，特別是教育平權，也很重視年輕人的圓夢、台灣的均衡發展，也希望尋求在場年輕人共同合作，一起響應2050淨零轉型，讓台灣可以更加進步。到2050年，自己已經90歲，現在高中生則是40幾歲，是人生最身強力壯，可為國家展現抱負最重要時刻，他會跟大家一起努力，即便到90歲都不會停歇。

賴總統指出，關於教育平權，他推出0到22歲照顧計畫，讓每個孩子都可以受到好的照顧。另外也推出高中職全面免學費，並補助學生就讀私立大學。過去幾十年來，政府是補助公立大學，現在是直接補助孩子，並不是補助私立大學，讓補助的錢可以花在刀口上，而不是經營學校的負責人拿去用。

賴總統表示，大家都看過一支廣告，不老騎士，主角們一直到退休年紀，才去追逐年輕的夢想，相當可惜。政府現在提出青年百億海外圓夢基金，年輕朋友可以提計畫，政府來協助，讓大家的夢想，在求學的時候就可以實現。

賴總統指出，他也相當重視區域均衡發展，不諱言台灣幾十年來有重北輕南，但這個方向已經開始在轉移，半導體產業、科技產業已經往中南部移動，醫學中心、社宅也都往南進行，高鐵未來會到宜蘭、屏東等，政府會讓年輕人可以在故鄉根據地方文化、產業的資源來創業，來圓自己夢想，也可以帶動地方的發展。

賴總統表示，最後一點，也希望和大家一起努力，一起來因應氣候變遷。地球只有一個，更何況2050淨零轉型不僅僅是國家政策，也是全世界目標，未來希望在因應氣候變遷的時候，並不是用負面的角度面對，而是用正面的角度看待，淨零轉型的同時也可同時完成能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型能夠更有韌性、生活轉型也能夠更永續；換言之，從政府機關公部門到私部門，中央政府到地方政府，到民間社區大家都以起來，未來是一個全面智慧化的時候，也是低碳生活的時代。