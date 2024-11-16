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陳菊：專制國家壓制夜騎 珍惜台灣社會不停追求人權

中央社／ 台北16日電

國家人權委員會主委陳菊今天出席兒童權利公約博覽會時表示，看到專制國家的年輕人夜騎、吃湯包都被壓制，更要珍惜捍衛台灣是不停追求人權的社會，人權會的使命就是讓台灣兒少在尊重與支持下成長。

人權會與兒童權利公約民間監督聯盟（CRCWatch）今天在高雄駁二藝術特區舉辦「推我的兒權」兒童權利公約35週年博覽會，包含陳菊、人權會副主委王幼玲等人都與會出席。

陳菊致詞表示，人權委員會主張兒童權利應被全面重視、實現和監測，沒有地域、身分和階級的差別，以確保聯合國兒童權利公約明定的生存權、發展權、保護權與參與權4項核心權利，必須全面施行在每個角落的「台灣囡仔」身上。

陳菊提及，今年8月人權委員會邀請歐、亞、澳兒少代表與兒童權利機關代表來台參與CRC的35週年國際交流活動，欣見台灣兒少充滿自信、勇於表達，與各國代表互動討論兒童權利相關議題。

陳菊強調，人權會非常重視非都會地區兒少在教育資源、醫療照護與社會支持層面面臨的不平等，未來將加強支持非都會地區兒少，確保每個孩子無論居住在哪裡，都能享有平等的保障與發展機會。

陳菊強調，少子化是台灣現象，除了加強鼓勵生育政策，給予新世代更健全的生長空間，是提升新世代生命品質的關鍵，尤其看到專制國家的年輕人夜騎、吃湯包都要被壓制，更要珍惜、捍衛台灣是一個不停追求人權的社會。

陳菊表示，「囡仔會大，阮會老」，讓台灣兒少都能在尊重與支持下成長，這是每位成年人的責任，也是人權會的使命。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長王世欽表示，兒少權利不應只停留在法律條文上，而是要成為每個孩子、每個家庭日常生活中的一部分。

人權 陳菊

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