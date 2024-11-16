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選罷法拉高同意門檻下周再戰 徐欣瑩喊話民進黨不要杯葛

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片

立法院內政委員會20日排審選罷法各版本修法草案。由於民進黨上會期強力杯葛選罷法審查議事，外界關注當日是否將有動作。國民黨籍召委徐欣瑩今日表示，會讓每位委員的意見都能充分表達，不要杯葛議事，民主國會是麥克風議事討論的過程，不是肢體衝突的過程。

根據立法院議程，內政委員會20日共有6案皆是選罷法修法草案的審查。

徐欣瑩表示，她身為國民黨籍立法委員，對於政治性法案，一定會配合黨團議事策略安排議程。讓議事順暢進行、各位委員充分發言討論，是主席和與會委員共同的責任，希望能共同落實。

徐欣瑩強調，所有意見在委員會充分的討論，不要杯葛議事，不要不讓開會。不同意見，可以激昂對話，不要暴力衝突。民主國會，是麥克風議事討論的過程，不是肢體衝突的過程。

徐欣瑩說，20日所排6案中，有民眾黨立院黨團的提案，也有國民黨、民進黨立委的提案，立委的職責就是「立好法、修惡法」，希望大家彼此尊重，讓每一位委員的修法意見都能夠在委員會充分的表達及討論。

徐欣瑩強調，她作為主席，一定維護委員的發言權利，讓社會能藉公開透明的程序，了解不同意見的內涵與政策想法。她呼籲，委員理性討論法案、社會冷靜給國會討論空間。

國民黨 徐欣瑩 選罷法

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