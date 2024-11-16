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全代會議程不開放採訪惹議 國民黨：因應黨慶調整

中央社／ 台北16日電

國民黨將於24日召開全代會，議程將分2階段進行，包括第1階段報告討論議程，以及第2階段的黨慶活動，但有別於以往全代會，這次第1階段議程不開放媒體採訪，引發部分黨代表質疑。對此，國民黨表示，調整是因應130週年黨慶。

國民黨24日將在桃園市會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，結合國民黨130週年黨慶，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸。

根據國民黨公布的全代會議程，將分2階段進行，第1階段是報告討論議程，包括黨務報告、立法院工作報告，以及處理一般提案與臨時動議等，由副主席連勝文主持；第2階段為黨慶活動，由黨主席朱立倫主持。

其中有別於過去全代會作法，這次包括開會典禮以及第1階段議程，都不開放媒體採訪，只開放第2階段的黨慶活動。此外，過往第1階段議程都由黨主席親自主持，但這次國民黨公布的程序表草案中，第1階段的主持人由副主席連勝文擔任。

面對部分黨代表質疑，國民黨發言人楊智伃說，黨中央一向保持開放，對黨代表的意見持正面態度。這次調整全國黨代表大會，是因應130週年黨慶，期望所有黨代表可以在130週年黨慶這一天，共同展現黨內一致團結對外的態度。

黨內人士也表示，這次為因應黨慶，縮短了全代會的議程，上午9時的開會典禮到第1階段議程，共30分鐘，後續將以黨慶為主，上午11時舉行閉會典禮，預計11時35分散會。

國民黨 朱立倫 連勝文

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