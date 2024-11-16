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藍白合讓黃國昌選新竹市長？ 朱立倫駁斥：純屬謠言

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民黨主席朱立倫否認新竹市長選舉現階段已討論藍白合或讓黃國昌代表選新竹市長。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席朱立倫否認新竹市長選舉現階段已討論藍白合或讓黃國昌代表選新竹市長。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午出席新竹市黨部舉辦的國民黨130周年黨慶活動，接受媒體聯訪時，朱立倫被問到是否黨內正在考慮新竹市長選舉藍白合，國民黨會禮讓民眾黨派黃國昌選新竹市長，朱立倫對此嚴正駁斥「純屬謠言」。

朱立倫指出，他上周就有看到相關報導，但藍白合讓黃國昌選新竹市長「純屬謠言」，從來沒有討論過這個議題，從來沒有提過任何的人名，現階段國民黨中央就是全力的力拚立法院重要的民生法案、重要的預算審查，從來還沒有討論過藍白合這個議題。

他強調，藍白在立法院的合作是根據民生需要、民眾的期待，國民黨一定會盡快把重要的法案推過，把重要的預算審查，重要的人事案都是站在民意的一方。他相信這才是民眾的期待，那至於未來地方的選舉還有2年多，現在國民黨都是深耕基層，努力打拚，從來沒有討論過任何人、也沒有討論過藍白合議題。

國民黨 朱立倫 藍白合 黃國昌

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