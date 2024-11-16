藍白合讓黃國昌選新竹市長？ 朱立倫駁斥：純屬謠言
國民黨主席朱立倫今天上午出席新竹市黨部舉辦的國民黨130周年黨慶活動，接受媒體聯訪時，朱立倫被問到是否黨內正在考慮新竹市長選舉藍白合，國民黨會禮讓民眾黨派黃國昌選新竹市長，朱立倫對此嚴正駁斥「純屬謠言」。
朱立倫指出，他上周就有看到相關報導，但藍白合讓黃國昌選新竹市長「純屬謠言」，從來沒有討論過這個議題，從來沒有提過任何的人名，現階段國民黨中央就是全力的力拚立法院重要的民生法案、重要的預算審查，從來還沒有討論過藍白合這個議題。
他強調，藍白在立法院的合作是根據民生需要、民眾的期待，國民黨一定會盡快把重要的法案推過，把重要的預算審查，重要的人事案都是站在民意的一方。他相信這才是民眾的期待，那至於未來地方的選舉還有2年多，現在國民黨都是深耕基層，努力打拚，從來沒有討論過任何人、也沒有討論過藍白合議題。
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