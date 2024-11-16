李彥秀：修憲訴法是在野共識 柯文哲找黃珊珊主導高招
國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，提高憲法判決門檻。民眾黨立委黃珊珊日前撰文，反對翁曉玲提案。國民黨立委李彥秀今表示，民眾黨主席柯文哲找黃珊珊主導憲訴法修法是「高招」，修法是在野共識，等民眾黨版出來，可進行細緻討論。
黃珊珊近日投書法律刊物，直指翁曉玲的修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生，如果修法明定大法官現有總額，可能出現導致司法權停擺的後果，因此她個人不支持此項修法。
李彥秀說，柯文哲遭羈押前要求，民眾黨立院黨團「團進團出」，找「最有意見」的黃珊珊委員主導民眾黨的憲訴法修法版本，其實是「高招」，化阻力為助力，更有利於未來民眾黨與國民黨達成修法的共識。
李彥秀表示，事實上，對於司法過度干預政治運作，民眾黨深受其害，現行憲訴法完全沒有門檻，幾位大法官就能進行憲法解釋，這是全民無法接受的，修法已經是在野黨的共識，至於細節，等民眾黨版本出來，兩黨可以更細緻的討論。
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