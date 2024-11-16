黃國昌支持罷免連署加嚴 時力批顛倒是非的無恥政客

國民黨提案選罷法修法要將罷免連署過程加嚴，民眾黨立院黨團總召黃國昌表態支持。時代力量今天批評，黃國昌選擇背叛當初對直接民權的堅持，將其理念拋諸腦後，為了個人利益而損害民主，真的顛倒是非的無恥政客。

時代力量表示，自2013年起，黃國昌因投入補正公投法、實現直接民權的運動，獲得台灣社會的廣泛支持。當時，若沒有補正公投法、沒有實現直接民權的運動，就沒有今天的黃國昌。

時代力量指出，黃國昌在2013年強烈譴責國民黨立委謝國樑、江啟臣等人提出的要求連署人交出身分證正反面影本的修法提案，認為這將讓「行使直接民權的路變得很困難」，現在卻發表「時空背景不同」、「連署的階段應該要加嚴」等言論，並暗指政黨可能利用戶籍名冊進行抄襲，黃國昌的言論顯示出其立場的完全背離，真的顛倒是非的無恥政客。

時代力量回顧過去罷免門檻史，長期拒絕調降罷免門檻、在2012年提出要求連署人交出身分證正反面影本的，正是國民黨；2016年，公投罷免下修門檻後，大量抄襲名冊讓無效連署，也是國民黨；2024年，國民黨再次試圖提高罷免門檻，將人民的罷免權關進鳥籠，黃國昌選擇背離當年反對國民黨修法的立場，變相為國民黨提高罷免門檻提案，令人失望。

時代力量強調，數十年來，時空背景並未改變。真正改變的，是黃國昌選擇背叛當初對直接民權的堅持，將其理念拋諸腦後，為了個人利益而損害民主，終將遭到社會唾棄，並難逃歷史審判。