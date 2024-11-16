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財劃法修法 學者：回歸合理分配達成「財政轉型正義」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院財委會審查財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影
立法院財委會審查財劃法修法，朝野立委爆發推擠。記者曾原信／攝影

立法院財政委員會在爭議衝突中完成初審「財政收支劃分」法，台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，財劃法已經25年沒有修正，完成初審已是歷史性的一大步。他指出，財劃法修法的最重要精神，就是導正中央、地方的財政垂直失衡，回歸6：4的合理水準，可說是「財政的轉型正義」。

黃耀輝指出，財劃法從88年廢省修法至今已25年沒有修正，立法院財政委員會初審通過修法草案，已經是歷史性的一大步。他指出，根據主計總處的政府收支淨額表，「扣除政府間補助等重複收支數」後，中央淨收入占比，由廢省前的不到6成，暴增至73％以上，持續了26年，114年更達到75.4％。黃耀輝指出，25年來中央增加的總收入約70兆元，來自地方多收的稅款估計達10兆元；中央「既集權又集錢」應該至少還給地方10到15%稅款才算符合財政劃分的正義。

黃耀輝分析，立法院的修法方向掌握到財劃法的重點精神，就是導正目前中央、地方財政的嚴重垂直失衡，將中央地方稅收分配比例由75%-25%修正回到精省前大約6：4的水準。他形容，這可算是「財政的轉型正義」。

他並指出，過去幾年由於經濟表現優異使得稅收大量超徵，例如蔡政府任內8年超徵達1.8兆元，也導致中央出現愛花錢的毛病，例如過去8年編列特別預算達2.57兆元，可說是中央政府的錢越多，就越支出浮濫，很多該改革也不改革，如能源政策錯誤導致台電嚴重虧損，最後是拿全民超徵的稅收撥補台電；又如民進黨不敢改革勞保，只能不斷撥補彌補缺口。因此財劃法將中央的分配款比例回歸合理的比例，也可達限制中央不要亂花錢的習慣。

藍綠白面對財劃法的修法，藍營版本主張應從中央政府多分出約5777億元到地方政府；綠營堅持現行法條是最妥適版本；民眾黨則提出折衷版本，要求中央釋出2775億。黃耀輝指出，國民黨版本根據主計總處的政府收支淨額表，主張應從中央撥出15%稅款，符合6：4的合理數字，反而民眾黨的折衷版本不知根據甚麼指標？他強調，中央再怎麼說也應該拿出10%約3600億元，應是分配地方的基本水準。

黃耀輝質疑，財政部面對財劃法的「詐術」，就是「中央一毛不拔，放任地方互打」，塑造地方沒有辦法達成共識的現象，其實財政部早已承諾要「擴大統籌稅款規模」，但卻刻意略而不提，將焦點導向如何分配，吃定地方之間永遠不會有共識。但他認為，地方政府之間如何分配是小事，大家若財政都改善了，就不會再多爭執。因此重點仍應聚焦「重塑中央-地方的垂直分配」，其次才是地方政府之間的水平分配。

黃耀輝強調，財劃法既然已完成初審，在野陣營雖然主張不同，但兩黨仍應爭取合作，畢竟修法改革財政收支的機會錯過就沒了。

修法 立法院 財劃法 轉型正義

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