財畫法修法？ 朱立倫砲轟賴清德想要「集權集錢」

國民黨主席朱立倫今天到苗栗參加130周年黨慶活動時，對於媒體提問到有關立院財畫法修法一事，他痛批賴清德當台南市長時，喊得比誰都大聲要修財畫法，但是賴清德換了位置，換了腦袋，中央想要集權集錢，通通一把抓，哪有這回事？

朱立倫認為，財畫法是各縣市都需要的，也是台灣延宕25年，這一次一定要讓財畫法能夠修正，修的過程呢？國民黨的態度是開放的，最重要一件事情就是中央不能集權又集錢，應該要把相關的資源下放一部分給地方，由地方來做分配，他認為這才是比較符合地方自治的一個精神。

隨後朱立倫面對黨員致詞時也指出，財政收支畫分法是25年以前台灣省精省時，把所有的財源全部被中央拿走了，然後一大堆事情全部都交給地方，這些財源不應該還給地方嗎？這是25年來國民黨也好，民進黨也好，所有的立法委員，所有的縣市長共同的心聲。

就連賴清德當台南市長時，喊得比誰都大聲，開了多少次記者會一定要修，中央絕對要把這個錢下放，現在財畫法在立法院已經出了委員會，國民黨的態度，平心而論沒有一定堅持要多少，但是最重要的錢一定要下放給地方。

朱立倫強調，這些財源100塊錢中有75塊被中央拿走，以前台灣省時代，中央只拿60％、地方40％，現在是中央拿走7成，剩下2成5給地方，每一個地方苦哈哈的，每一個都要去中央求爺爺告奶奶地跟他要錢，他願意給你就給你，他不願意給你就沒有，這不是中央的錢，事實上是我們地方自己收的錢啦。

以苗栗為例子，你今天縣長再怎麼努力，議會再怎麼支持，地方再怎麼努力，今天所有課的稅中央都收走了，這沒有道理。如果照這樣子的話，都不要努力爭取招商了，所有創的稅，除了房屋稅，地價稅是屬於地方的，所有的稅中央全拿走，這沒有道理的嘛。賴清德換了位置換了腦袋，想要集權集錢，通通當一把抓，然後就講出違背良心的話，只要留在中央就是最好的制度，哪有這回事。

鍾東錦表示，目前財畫法修法，他認為只要縣市能增加，不管是增加90億、100億，有加就好了，只要增加個幾10億，縣政推動就很有用。現在苗栗兩位委員在協助，歷年的爭取，再怎麼爭取，大概就是6、70億，除非改天換國民黨執政，可能就會增加一倍了，所以縣市爭取可以自己做主，會做更需要的建設。