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新竹市2026藍白合？ 朱立倫：綠希望藍營執政縣市亂

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午出席新竹市黨部舉辦的國民黨130周年黨慶活動，被問到是否2026年縣市長選舉國民黨會與民眾黨「藍白合」，朱立倫予以否認，強調暫時沒有考慮選舉事務，並在致詞時喊話黨內要團結，他說「民進黨希望國民黨各縣市就是亂，這樣他們就能漁翁得利」。

朱立倫提到，國民黨立院黨團現在秉持全力為民努力推動法案，在立院國民黨目前確實是與民眾黨合作「藍白合」，在地方議會，國民黨同樣結合民眾黨、無黨籍議員共同為民眾打拚，這就是國民黨努力的目標，但現階段國民黨就是全力為民眾打拚，無論在中央或地方。

朱立倫強調，目前絕對還沒有談到2026選舉或其他事務，國民黨目前就是把市政、把中央預算或法案行推動，才是現在的重點。不過他也語重心長提到，民進黨的目標就是希望國民黨執政的各縣市被一一擊破，最後再說因為地方「亂了」，所以就不用修法，他說「民進黨就是希望各縣市國民黨就是亂，或是國民黨跟民眾黨就是亂，這樣民進黨才能漁翁得利」。

朱立倫說，國民黨現在有15個執政縣市，而新竹市是由民眾黨執政，但國民黨有決心未來國民黨能獲得新竹市民的肯定。

他也提到財劃法修法爭議，他說新竹市每年為台灣創造大筆稅收，台灣科技產業都在新竹，但稅收卻都被中央一手拿去，過去台灣省時代中央僅拿6成，地方還能拿到4成稅收，如今精省後中央拿了7成5，地方只能獲得2成5，但卻又把許多業務丟給地方負責，造成地方嚴重財政負擔。

朱立倫痛批賴清德總統，過去擔任台南市長時，是喊最大聲要修財劃法的人，如今上位卻說出「最好的辦法就是全部中央掌握」，地方有財政預算需求再向中央要。

朱立倫強調，國民黨的立場非常簡單「錢一定要下放給地方」，錢一定要合理下放，讓地方有財政自主權，否則若所有的財政預算都要靠立委到中央爭取，一旦中央不給，地方就沒輒了。

國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席朱立倫出席新竹市黨部130周年黨慶活動，疾呼國民黨修財劃法的決心。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨 新竹 朱立倫

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