下周排審「選罷法」 黃國昌：僅支持連署罷免加嚴、不適合更動門檻

立法院長韓國瑜日前召集黨團協商討論「公職人員選舉罷免法」修法，但針對連署罷免是否要提供身分證正反面影本，朝野未有共識，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩決定下周三排審選罷法修正草案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」。對此，民眾黨立委黃國昌今天受訪表示，支持連署罷免要件跟程序加嚴，但現階段不適合更動罷免門檻。

黃國昌上午出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」遊行，被問及藍營提出增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的規定，他說，這是一個滿老的議題，民眾黨先前就已經做出決定，黨主席柯文哲也清楚對外表示過現行罷免制度需要改革，才能解決浮濫、違反人民意志的情況，特別是政黨拿著樁腳名冊去抄，替人家連署，並非健康的民主政治的發展。

黃國昌說，民眾黨黨團的立場一致，支持加嚴罷免連署的要件跟程序，但罷免門檻在這時候不適合做更動。

對於同黨立委林國成建議應由提出罷免的人負責罷免開支，未來是否列入民眾黨修法版本？黃國昌說，黨團會議內各式各樣的意見都有，意見多元，最後還是要經過討論、凝聚共識，才會形成民眾黨團的立場，目前處理只有連署過程必須要嚴謹。

此外，對於「外傳」先前有意參選新北市長，現在又傳參選新竹市長一事，黃國昌反問提問媒體，對一個完全沒有依據、沒有消息來源的「外傳」，媒體不該被「工具化」，對台灣的民主法治沒有幫助。他說，他從今年2月來一直被問及此事，請社會大眾、媒體花點時間google，他的答案都一樣，「黨要我去那裡戰、我就去那裡戰」，講超過10次以上，也請消息傳來傳去的人具名發表，畢竟假訊息已經很多。