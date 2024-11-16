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三讀通過NCC組織法修正案 朱立倫：行政院別再搞小動作
國民黨主席朱立倫今天上午赴苗栗縣黨部主持130周年黨慶活動，朱立倫在回應媒體詢問對立法院三讀通過國家通訊傳播委員會NCC組織法修正案，他清楚表達國民黨立場，並呼籲NCC要依法行政，同時也認為這是行政院走漏洞、用小技巧，一個到期的委員用無限期延長，這種方式是不當的。
國民黨各縣市黨部輪流舉辦黨慶活動，苗栗縣黨部率先舉行，朱立倫上午首先抵達苗栗縣黨部參加黨慶，包括縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、陳超明、縣議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長劉政鴻、苗栗縣黨部主委邱一峰及竹南黨部主委朱秋龍等，與300名黨員共聚一堂，朱立倫並頒發獎狀表揚70年黨齡老黨員。
朱立倫被媒體問及立法三讀通過NCC組織法修正案、以及財政收支劃分法修法、總預算案等國民黨立場時表示，今天行政院走一個漏洞，故意要用這種小的技巧，讓一個到期的委員無限期的延長，這種方式是不當的，所以不得已立法院再以明確的修法來確定時間，他請行政院未來一定要遵守法律的規範，不要搞這種小動作。
鍾東錦並對NCC不管綠色媒體一事表達不可思議。他認為全世界應該沒有這種狀況，有幾台電視台，整天講人家壞話，用璩美鳳去污衊民眾黨主席柯文哲，究竟是性騷擾？還是一個關懷的手勢？怎麼會分不清楚，電視台毀滅一個人，可以用盡各種手段，就像當年選舉時，他和邱鎮軍立委都有深深體會過，綠媒真的可以無所不用其極。
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