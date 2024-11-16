憂財劃法一敗塗地 綠營出現自提版本拉白擋藍倡議

國民黨揚言「財政劃分法」修法要在立院本會期中完成三讀。民進黨眼看全武行也擋不下該案進程，因此綠營內有倡議，利用民眾黨與國民黨在修法立場上的歧異，盼政院帶頭提案爭取白營支持；但民進黨人士指出，賴清德總統、行政院長卓榮泰已定調現行版本最妥適，政策調整目前為非主流意見。

行政院遲遲不願意提出財劃法修法對案，曾有民進黨立委認為，執政黨該有更積極態度，在沒有政院版本情況下，單方面反對在野黨，也更顯得空洞，因此朝向自行提案方向進行，相關草案甚至都已大致準備完成，就待提案時機，提案將著重在先彌補收支差短，而非處理垂直分配解決地方財政問題。

孰料，在府院高層陸續定調，現行版本最妥適後，黨團雖名義上開放民進黨立委個別提案，但已言明不會提出黨團版本，將和政院統一口徑，個別綠委提案也多著重在向選區、特定族群選民交代，通盤性檢討財劃法的提案，在綠營統一戰線後，形同被軟性封殺了。

有民進黨人士指出，與其讓國民黨予取予求，從中央政府分走5000億元，不如別那麼堅持中央政府一塊錢也不讓，綠營順勢提出政院版對案，爭取民眾黨立委支持。除了可能裂解「藍白合」，更能凸顯民眾黨內以黃國昌為首的「親藍派」，與黃珊珊為首的「自主派」間矛盾。反之，若執意走對抗路線，該議題戰場最後恐會在表決後，一敗塗地。

也有民進黨立委擔憂，財劃法若最終表決失利，再提出釋憲並不容易，僅能論述立法過程瑕疵，法案本身違憲機會不大。因此，應該利用目前藍白版本在中央釋出金額有明顯矛盾的情況下介入，反倒是綠營反守為攻的好時機。

但該綠委也坦言，賴總統本週在中常會已言明，現行「財劃法」是符合財政穩定的最好版本；卓榮泰同一天也重申此立場，黨團內縱有自提版本意見，短期內看不到攻防方針轉往這方向發展的跡象。