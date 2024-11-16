支持加嚴罷免連署 黃國昌：這時不適合更動罷免門檻

立法院內政委員會下周變更議程將排審選罷法，恐上演朝野衝突。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，民眾黨團立場很一致，支持加嚴整個連署程序，但這時候並不適合更動罷免門檻。黃也喊話民進黨主席賴清德，「你們民進黨立委在立院已成暴力狂徒，請問這是你指使的？還是縱容的？」

黃國昌今上午出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」活動，被問及下周排審選罷法，他說，民眾黨已做出決定，民眾黨主席柯文哲也曾對外表示，罷免制度改革必須要從解決胡亂違反人民意志「被連署」的狀況改善，特別是政黨拿樁腳名冊去抄，讓人家「被連署」，這不是一個健康的民主政治發展，民眾黨團立場很一致，支持加嚴整個程序，但罷免門檻並不適合這時更動。

至於民眾黨立委林國成建議應修法，提出罷免的人要負責上千萬元的罷免開支。黃國昌說，黨團成員各種意見都有，但最後還是要到黨團會議凝聚意識後，才會是黨團的立場，目前為止，只有處理連署過程必須要嚴謹。

媒體問是否擔心爆發衝突，黃國昌強調，立法院到底是討論法案的地方，還是動手動腳的地方，希望賴清德出來講清楚，民進黨立委在立院已成為暴力狂徒，賴清德要不要約束黨籍立委在立院不要再有暴力行為，或是要用總統高度告訴台灣社會，「以後立院大家不是用講的，直接開打就好？」盼賴清德別迴避，「柯文哲現在是一句話都不能說，賴清德是躲起來一句話都不願意說。」

對於NCC翁柏宗條款昨通過，NCC日前曾提近400多個像柯文哲案的申訴案恐停擺。黃國昌說，「講這種話真的是要不要臉，要不要照照鏡子？NCC停擺是從今天開始嗎？」從去年至今有哪件跟柯文哲有關的案子有處理了，現在還有臉，拿柯文哲案子出來做自己的擋箭牌？NCC該做的，就是好好反省，為何台灣公民社會的信任度已是零，甚至有人倡議廢除掉，丟人現眼。