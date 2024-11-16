防選罷法「謝國樑條款」死灰復燃 民進黨團全力反制

國民黨下周三要再次在立院內政委員會排案審查攸關提高罷免同意門檻的「選罷法」修法。民進黨立委鍾佳濱表示，「謝國樑條款」國民黨之前就知有問題撤案，如今竟死灰復燃，把政黨利益擺第一。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國民黨狐狸尾巴已露出來，想要讓罷免走入歷史，民進黨團會全力反制。

國民黨立院黨團在5月時就為提高罷免門檻，欲將「選罷法」修正案逕付二讀，最後在院會進入宣讀報告事項前急踩剎車撤案，但國民黨團下周三發動變更議程，再次發動修法，要結合拉高罷免連署門檻修法，替明年可能出現的大罷免潮，預築二道防火牆。

民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨立委原先就曾提案，要提高罷免門檻，增加一條「罷免票須超過當選票」，最終以不排案草草收場，可見國民黨自己也知道此主張大有問題。如今提高罷免門檻的「謝國樑條款」死灰復燃，顯示國民黨總使知道有問題，仍然把自身政黨利益擺第一，執意要推出限縮公民權修法，令人遺憾。

吳思瑤批評，連署須附身分證影本已經增加罷免難度，協商過程，國民黨口口聲聲說不會增加罷免門檻，只是要讓連署更嚴謹，結果另一方面搞偷襲，另外提出提高門檻的提案，想要在立法院內政委員會闖關，兩面手法欺騙社會，濫用議事程序，民進黨團嚴厲譴責。

「罷免恐走入歷史！」吳思瑤說，一旦罷免同意票須超過被罷免者當選票數修法版本通過，這是從所未見的罷免高門檻，國民黨的狐狸尾巴露出來，就是要讓罷免走入歷史，完全摧毀人民的罷免權，國民黨兩面手法，揭穿宣稱不會提高罷免門檻欺騙社會的說法。

對於下周三內政委員會議事攻防，是否比照7月委員會審查「選罷法」時佔領主席台，杯葛議事進行，吳思瑤僅說，議事攻防策略還要研究，民進黨團態度就是沒收罷免權會全力反制。