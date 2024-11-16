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誰續領民眾黨？ 黃國昌：柯文哲嘴被封起來 不知其想法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，延押後放棄抗告。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，延押後放棄抗告。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲持續羈押禁見，由於黨主席請假期限到29日止。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他支持尊重柯主席意願，讓柯主席能繼續請假，但現在困境是他們不知道柯主席想法是什麼，「目前柯文哲不僅是雙手雙腳被綁起來，連嘴巴都被封起來」，柯是一個完全沒辦法幫自己講話的人 。

黃國昌今出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」活動，聯訪時被問到上周三中央委員是否討論到主席請假一事，他說，上周中央委員開會，他因為在立法院還有兩、三場質詢還沒結束，他有短暫上線，表達支持尊重柯主席意願的看法，讓柯主席能繼續請假，但現在最困難的是不知道柯主席現在想法是什麼。

黃國昌說，目前柯文哲不僅雙手雙腳被綁起來，連嘴巴都被封起來，他想利用這次告訴社會大眾，當大家要攻擊、汙衊柯文哲時，請想想柯文哲是一個完全沒辦法幫自己講話的人，就連他要幫柯講話，都不知道柯在想什麼，「完全沒辦法跟他溝通」，因此若主席繼續請假這件事做成決議時，就必須思考有什麼好的、合法的正當傳遞途徑，可以讓柯文哲知道，同時也能讓他們知道主席怎麼想。

黃國昌進一步說明，民眾黨有民眾黨制度，所謂合法的傳遞途徑是什麼，就要請教檢察官禁止柯通信的範圍是什麼？什麼話都不能傳遞不能講嗎？還是跟案情相關都不能講？如果說連柯文哲關心爸爸的狀況，連這件事都禁止，「就問一句，這是賴清德要帶給台灣的民主法治？」

至於民眾黨不分區立委排名第15的大陸籍配偶李貞秀昨說，柯文哲4月曾說如健康有狀況，會是黃國昌接黨主席。黃國昌說，主席在任何場合公開發言，都有當時心境上的設定，民眾黨是有制度政黨，目前黨主席就是柯文哲，現在在土城看守所落難，提醒所有黨公職，大家該做的事情是在自己工作崗位上把工作做好，民眾黨跟民進黨不同，是開支票就會努力兌現的政黨。

媒體追問2026規畫是選新北還是新竹，黃國昌強調，他從2月被問這個問題至今答案都一樣，「就是黨要我去哪裡戰，我就去哪裡戰，我自己說的話，我會負責」，但希望亂傳消息的人，以後可以具名發表意見，台灣假訊息太多。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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