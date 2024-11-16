影/2026轉戰新竹? 黃國昌：黨要我哪裡戰、就去哪裡戰

民眾黨立委黃國昌上午前往總統府前凱達格蘭大道，參加「植植走大遊行」，活動受訪時，對於「外傳」先前有意參選新北市長，現在傳參選新竹市長一事，黃國昌質問媒體，對一個完全沒有依據、沒有消息來源的「外傳」，隨著政黨做政政治層面的操弄，呼籲媒體不要被「工具化」成為如此狀況，對台灣的民主法治沒有幫助。

媒體持續追問「傳外」可能要選新北，現在傳出要選新竹一事，黃國昌再度質疑，是那裡傳出來？對於可能征戰新竹，先前受訪曾提過2026排除一切可能，如此回應是否考量藍白和而做出禮讓？黃國昌表示，自今年二月來一直被問及此事的答案都一樣，「黨要我去那裡戰、我就去那裡戰」，已經講超過10次以上。