快訊

獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

柯文哲請假找人代理主席？ 起訴時間點恐成關鍵

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯文哲黨主席請假期限將在本月29日到期，「代理黨主席」議題再度浮上檯面。知情人士透露，黨內確實有支持柯無限期請假跟推派代理黨主席兩派聲音，但沒有人敢做決定，可能會以拖待變，若柯文哲被起訴，再來討論代理黨主席問題。

今年8月底柯文哲因政治獻金案宣布請假3個月，期限到11月29日。如今柯文哲持續被羈押，若不繼續請假，民眾黨將面臨是否推派代理黨主席的問題。

依據民眾黨黨章第16條規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

針對柯文哲是否繼續請假問題，黨內多數表態支持柯無限期請假，但也有一派聲音認為，應該要盡快推派代理黨主席，領導民眾黨布局2026地方選舉。民眾黨中央委員會將在下周三開會討論。

民眾黨人士透露，相對一開始全黨力挺柯文哲，不願討論代理黨主席問題，隨著柯文哲被延押，態度出現鬆動，部分人士認為不該無限期等待柯文哲被放出來，應該要先推派代理黨主席，但支持等柯文哲放出來後再說的聲音較大，因此，暫時不會推代理黨主席的打算。

知情人士指出，現在有點進退兩難的狀態，柯文哲不在家的期間，沒有敢跳出來做決定，內部研判，即便柯文哲被起訴，恐怕也不會被放出來，起訴的時間點可能會是關鍵，屆時討論代理黨主席會較正當性，黨內反彈的力道也會比較小。

弊案 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲曾點名他接黨主席？ 黃國昌：沒聽過 提醒黨公職做好工作

曾被柯文哲撩「有姿色」？ 陳智菡：不當連結 噁心至極

檢扣押木可3883萬 民眾黨：柯文哲未侵占政治獻金

柯文哲政治獻金案 北檢扣押木可帳戶近4千萬

相關新聞

潘孟安認推薦呂政璋 李彥秀：政治戰火燒向賴清德

國民黨立委李彥秀今日表示，民進黨秘書長林右昌在罷樑、總統府秘書長潘孟安在「呂政璋人事案」等出包，讓政治戰火燒直接燒向賴清...

柯文哲曾點名他接黨主席？ 黃國昌：沒聽過 提醒黨公職做好工作

民眾黨主席柯文哲請假期限29日將屆滿，代理黨主席議題備受關注，有中央委員提議要替柯文哲延長請假，但有媒體報導民眾黨不分區...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

【重磅快評】清德宗詔令綠貪層級方向 司法監察領旨！

賴清德總統昨天以民進黨主席身分在中常會上表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但他特別呼籲陳啓昱盡速到...

賴清德再邀派系便當會 2026首長提名劃分4大層次

2026年九合一選舉被視為賴清德總統期中考，他昨天二度舉行派系便當會，與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名...

原文會駁斥億元採購綁標爭議 1圖曝將廢標

國民黨立委爆原住民族電視台採購綁標，原住民族文化事業基金會回擊不實指控，全案依法辦理。不過，根據原住民族委員會10月24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。