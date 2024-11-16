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潘孟安認推薦呂政璋 李彥秀：政治戰火燒向賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安昨證實，認識呂政璋也有推薦人事。記者陳正興／攝影
台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安昨證實，認識呂政璋也有推薦人事。記者陳正興／攝影

國民黨立委李彥秀今日表示，民進黨秘書長林右昌在罷樑、總統府秘書長潘孟安在「呂政璋人事案」等出包，讓政治戰火燒直接燒向賴清德總統，顯然林右昌與潘孟安不僅不及格，更是不適任的秘書長。

李彥秀說，潘孟安昨日承認「認識呂政璋，也有推薦人事案」，對照13日財政部長莊翠雲在立院答詢時表示「不認識呂政璋，都是看履歷資料」，以及日前行政院長卓榮泰在立院為呂政璋背書，並公開表示「人事案是院內決定的」，根本就是天大的政治笑話。總統府秘書長大喬人事，行政院長、財政部長，淪為聽命辦事的小弟，滿朝盡是賴友友的背後，竟是如此荒唐的運作邏輯。

李彥秀認為，潘孟安一肩扛起呂政璋人事爭議，頗有「切割止血」、「避重就輕」的味道，論資歷、論輩份，卓榮泰遠在潘孟安之上，對於潘孟安的真情推薦，卓榮泰為什麼要乖乖埋單？甚至在立法院公開為呂政璋背書？究竟是潘孟安上下其手、假傳聖旨？還是潘孟安真的是傳達上意、奉命喬事？給外界留下更多的問號與想像。

李彥秀強調，呂政璋事件，嚴重影響賴清德聲譽，與民進黨政府形象，呂政璋辭職時丟下一句「台灣政治比國際商業複雜」更令人瞠目結舌。荒腔走板的人事案，潘孟安還大言不慚地要外界不要「看圖說故事」，潘孟安如果不願負起政治責任，賴清德就要概括承受。

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