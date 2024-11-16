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2026高雄市長競爭激烈！議員自辦網路民調 跳16蹲的他獲「4成支持」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台灣基金舉行網路民調，了解民進黨內5名有意競選下屆高雄市長人選的支持傾向，結果今早出爐。圖／台灣基進提供
台灣基金舉行網路民調，了解民進黨內5名有意競選下屆高雄市長人選的支持傾向，結果今早出爐。圖／台灣基進提供

2026高雄市長選舉民進黨有5人表態，競爭激烈，台灣基進黨市議員張博洋日前發動一項網路民調，指其中1名男立委委囊括4成票數，吊足大眾胃口，今早公布結果，獲4成票數者為立委許智傑，支持者的其一理由是會跳「16蹲」。

台灣基進高雄市議員張博洋以及高雄黨部執行長楊佩樺，發起2026高雄市長選舉初選網路民調，調查民眾對民進黨已表態參選的5名人選支持度及支持原因，民調結果今早7點揭曉，依序是許智傑40.9%，邱議瑩32.1%，許銘春12.1%，林岱樺7.6%，賴瑞隆7.3%。

台灣基進也公布民眾對5人的正負評價，其中獲較多支持的許智傑從基層做起，行政歷練豐富，立委任內積極爭取航班自高雄出發，亦推空中鳳城、捷運黃線、三井百貨來鳳山，讓在地有感。次高票的邱議瑩則力推農民健保、職保及退休儲金等「三保一金」政策，另爭取國十爭取延伸六龜，高捷到旗山，致力打通城鄉差距。

第3高票的許銘春當高雄副市長、勞動部長，中央及具地方歷練完整，具法律背景，主張經濟共享分配正義，支持者期待替勞動界發聲。林岱樺在支持者的評價則是做事果斷明確，是非分明，親力親為熱誠服務，推動高市多所國中與企業產學合作；偏鄉施行英語實驗計畫等。賴瑞隆獲支持原因是在國會表現優，多次拿到公督盟優秀立委肯定，另也推動國七、貨櫃專用道、大林蒲遷村等建設，此外論述穩重，也博得好感。

今年初起，民進黨內劍指下屆高雄市長一職的5名立委相繼表態，並勤走基層，大小場合常見身影，飄散選戰煙硝味，也期待民進黨內初選期程提早，以利部署選局。

議員張博洋鑑此舉辦「2026高雄市長初選：你支持誰？」網路投票，11月12日起36小時內募集2181人次意見，但未納入藍營立委柯志恩及總統府秘書長潘孟安，調查結果今早在首次開播的「寶島基本款」節目中公布。

台灣基進 民進黨 網路 高雄市

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