路透：賴清德擬訪太平洋友邦

路透十五日引述消息人士獨家報導，賴清德總統正計畫在接下來幾周內訪問台灣的太平洋友邦，期間過境夏威夷，也許還有關島。該報導說，這是美國總統大選結束後不久的一趟敏感行程。

一月當選的賴總統自五二○就任來，至今還沒出訪。六位獲簡報此行的匿名消息人士對路透說，賴總統正計畫過境夏威夷，作為接下來幾周展開的出訪行程一環。

其中四位消息人士提到，在美國屬地關島過境的行程也正討論中，而夏威夷及關島均設有重要的美軍基地。另二位消息人士則說，過境這兩地將是賴總統出訪台灣太平洋邦交國行程的一部分。

對此，台灣總統府表示，賴總統「目前沒有規畫出訪」，若有相關計畫，政府會在適當時機宣布。一位美國國務院發言人則向路透表示，「對於台灣高層官員的出訪計畫，我們會將您（的詢問）轉給台灣當局，我們沒有進一步消息」。

中國大陸外交部發言人林劍在例行記者會指稱，中方一貫堅決反對美方安排這種過境，敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，不允許賴清德過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係與台海和平穩定。

一位熟悉美國過境行程的消息人士說，他們預料賴總統此次出訪會比過往的做法更低調，相關後勤作業仍研擬中。