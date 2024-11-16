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冷眼集／不及格幕僚長 引火燒向賴總統

聯合報／ 本報記者林縉明

賴政府人事布局打破民進黨派系分配傳統，被詬病只用「賴友友」，總統府秘書長潘孟安涉入爭議的台灣金聯前董座呂政璋人事案，這把火不僅燒向賴清德總統，民進黨也身受重傷；若賴總統不調整用人思維，未來將受到更大的批評。

賴政府人事任命，有別於蔡政府會考量黨內派系平衡，從內閣到國營事業人事，唯一考量是「信賴」。除了呂政璋上任三天閃辭爭議，交通部長陳世凱被質疑沒有交通被專業，前立委高嘉瑜可能出任欣欣百貨董事長等，都引起黨內其他派系不滿。

在野黨批評賴政府用人是政治酬庸，把專業當兒戲，而民進黨內也對賴清德的用人不滿，直言過去民進黨執政時，會遵循派系平衡、派系共治的傳統，但賴執政後，重要人事都由新潮流或賴系人馬掌握，並非以能力作為標準，也未徵詢其他派系意見。

賴清德不可能完全掌握所有人事案， 有些人事是賴周遭的黨政高層建議，身為幕僚長的潘孟安，理應肩負起把關的責任，潘孟安卻內舉不必親，毫不遮掩推薦呂政璋；而在呂政璋人事案出現爭議後，在野黨與輿論批評排山倒海而來，潘孟安卻未第一時間出面說明，任由這把爭議之火燒向賴清德，這樣的幕僚長也不及格。

政府用人應用人唯才，不應淪為政治酬庸與分贓，更不該完全聽信親信，民眾黨主席柯文哲用人唯親，核心圈過小，導致無法聽見「忠言」就是最好借鑑。賴清德在用人上如果無法更謹慎、廣納人才，或持續放任周遭大臣安插「自己人」，一出人事出現爭議，對民進黨是重傷，賴也自毀清廉無私的形象。

呂政璋 民進黨 賴清德

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