推薦呂政璋惹議 藍促潘孟安下台

台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安昨證實，認識呂政璋也有推薦人事，但他否認賴清德總統「震怒」，呼籲外界不要看圖說故事。國民黨立委羅智強說，潘孟安干預行政院長卓榮泰人事權，應下台才對得起賴總統。

台灣金聯前董座施俊吉日前遭撤職，接替施職務遺缺的呂政璋遭質疑沒有金融專業，且呂的家人也因涉及掏空案遭通緝；呂政璋接掌台金聯才三天就請辭。

傳出呂政璋的人事案是潘孟安推薦，潘孟安昨說，他跟呂政璋認識，也有推薦人事，每個人都有參與都是為國舉才，不論公股行庫或公營單位，除了內部升遷外，有些也會向社會舉才，這部分沒問題。

至於是否因賴總統震怒呂政璋才走人，潘孟安說，這些都不是事實，不要看圖說故事，推薦是為國舉才的平台，其他部分不用多著墨，任何政黨執政都是如此。

賴政府上任後，屢遭在野黨質疑內閣與國營事業人事大幅啟用「賴友友」，據了解，連民進黨內也有不滿聲浪，質疑賴總統用人未廣納各派系人才。綠營非新系人士示警，「賴卓體制」任命許多有爭議的人事，引發的負面效應，受傷的是整個民進黨，賴總統也需概括承受。

羅智強表示，當初質詢卓榮泰時，卓揆說找呂政璋是他自己的決定，搞半天原來是潘孟安做主。潘孟安干涉卓榮泰的人事權，還推薦爭議這麼大呂政璋，潘要下台，才對得起賴總統。

立法院預定下月十七日行使考試人事同意權案記名投票表決，潘孟安昨陪同考試委員被提名人拜會民進黨團與國民黨團，盼立院能盡速通過人事案審查。

國民黨團書記長林思銘說，將以書面提出問題，被提名人要實問實答，作為未來實質審查的重要參考。