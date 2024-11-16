翁柏宗月底下台 NCC 104業務喊停

立法院昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自十二月起，NCC委員會將只剩下三位委員，無法召開委員會，包含打詐條例子法、廣電節目內容裁罰等一○四項業務，均將一同停擺。

NCC人事案延宕，為了避免委員會無法運作，影響NCC日常業務辦理，今年七月時，NCC已經修正過「NCC委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。

過去蘋果、三星等智慧型手機新品要進入台灣市場販售時，都必須要經過NCC委員會審議，在今年七月的這次審議中，已針對五十八項業務進行作業要點修正，無需經過委員會討論，以免對一般民生造成影響。

不過，除了上述五十八項業務之外，仍有一○四項業務依法只能由NCC委員會議處理。包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業營運計畫變更，屬廣播電視法第十四條第一項及衛星廣播電視法第十五條規定，應經許可之項目等。

舉例來說，九月以來，不少與柯文哲案相關的電視內容，陸續遭到民眾申訴，接下來如何裁罰這些節目內容，也需要經過NCC委員會討論。

NCC統計，目前與柯文哲案相關的廣播電視節目內容申訴案已達四二六件，其中有三○六件來自於年代的節目，而另外一百多個不同案子，則是環繞其他電視節目。按照流程，目前NCC先請電視台提意見陳述，並將召開倫理委員會，最後才會提到NCC委員會進行討論，但如果未來委員會停擺，這些廣電節目裁罰案也將停止討論。