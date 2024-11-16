聽新聞
0:00 / 0:00

翁柏宗月底下台 NCC 104業務喊停

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，在藍白聯手下，三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。記者陳正興／攝影
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，在藍白聯手下，三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。記者陳正興／攝影

立法院昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自十二月起，NCC委員會將只剩下三位委員，無法召開委員會，包含打詐條例子法、廣電節目內容裁罰等一○四項業務，均將一同停擺。

NCC人事案延宕，為了避免委員會無法運作，影響NCC日常業務辦理，今年七月時，NCC已經修正過「NCC委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。

過去蘋果、三星等智慧型手機新品要進入台灣市場販售時，都必須要經過NCC委員會審議，在今年七月的這次審議中，已針對五十八項業務進行作業要點修正，無需經過委員會討論，以免對一般民生造成影響。

不過，除了上述五十八項業務之外，仍有一○四項業務依法只能由NCC委員會議處理。包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業營運計畫變更，屬廣播電視法第十四條第一項及衛星廣播電視法第十五條規定，應經許可之項目等。

舉例來說，九月以來，不少與柯文哲案相關的電視內容，陸續遭到民眾申訴，接下來如何裁罰這些節目內容，也需要經過NCC委員會討論。

NCC統計，目前與柯文哲案相關的廣播電視節目內容申訴案已達四二六件，其中有三○六件來自於年代的節目，而另外一百多個不同案子，則是環繞其他電視節目。按照流程，目前NCC先請電視台提意見陳述，並將召開倫理委員會，最後才會提到NCC委員會進行討論，但如果未來委員會停擺，這些廣電節目裁罰案也將停止討論。

打詐 柯文哲 衛星

延伸閱讀

立院三讀NCC組織法 翁柏宗12月1日起不得延任…政院回應

「翁柏宗條款」三讀通過 賴士葆：NCC當打手無存在價值

【重磅快評】綠媒小弟三振出局 翁柏宗這點不如呂政璋

翁柏宗確定下台 NCC轄下104項業務自12月起停擺

相關新聞

藍白聯手 「翁柏宗條款」三讀

立法院會昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，明定十二月一日起施行，七月十六日三讀通過的刪除NCC「萬年延...

推薦呂政璋惹議 藍促潘孟安下台

台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安昨證實，認識呂政璋也有推薦人事，但他否認賴清德總統「震怒」，呼...

翁柏宗月底下台 NCC 104業務喊停

立法院昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自十二月起，NCC委員會...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

【重磅快評】清德宗詔令綠貪層級方向 司法監察領旨！

賴清德總統昨天以民進黨主席身分在中常會上表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但他特別呼籲陳啓昱盡速到...

賴清德再邀派系便當會 2026首長提名劃分4大層次

2026年九合一選舉被視為賴清德總統期中考，他昨天二度舉行派系便當會，與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。