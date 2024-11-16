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罷免團體 下月醞釀多點開花

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

基隆罷樑案落幕後，民進黨秘書長林右昌曾說，「罷免不是民主政治常態」；不過光是新北就有多個選區已陸續有罷免團體虎視眈眈，目標劍指國民黨立委，有罷免團體規畫十二月啟動街頭擺攤，為可能的大罷免潮開出第一槍。

新北市繼罷免侯友宜活動後，昨天罷免國民黨立委葉元之LINE、臉書粉絲專頁等各官方帳號一次開通，目前為第一階段搜集連署，尚無連署站點。根據網站資料顯示，目標有效數為二千四百份，截至十五日止連署進度為百分之一。

板橋「大刪元團隊」稱，「既凹之則罷之，全面啟動」，本團隊無關任何政黨或政治勢力；尊重新北第七選區民眾的意見及利益，並經多方討論，對不適任民意代表展開合法、透明、公開的罷免程序，以確保民主制度健全運作。

「大刪元團隊」也說，本團隊呼籲社會各界保持理性，判別真相與求證事實，避免遭受不實資訊影響。相信唯有透過公平、公正、公開的正當程序並以專業事實的監督，可促進新北第七選區和諧進步。

除了板橋第七選區外，中永和第八、第九選區也展開罷免行動。民進黨地方人士表示，雙北在網路上已有六大罷免團體，有別於罷免葉元之的團體僅尚在網路上，雙和罷免藍委林德福「無獻清林」、罷免藍委張智倫「倫刪立舒」團體將陸續啟動，黨內目前較少聽到這類的動作，屬於民間團體自發為主，但多數民眾還是會與民進黨連結。

罷免團體表示，現階段規畫十二月要開始在中和、永和啟動街頭擺攤，只要人多，就可以持續運作；會有曾經參與過罷侯與罷樑的夥伴進行志工訓練，「大家不用擔心，這場罷免運動需要大家一起完成，一起下架雙和雙傻」。

團隊 罷免

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