聽新聞
0:00 / 0:00

選罷法修法／綠憂剝奪權益 白促提罷免付費

聯合報／ 記者林縉明／台北報導

國民黨立院黨團推動選罷法修法，有意調整罷免門檻及連署限制。民眾黨立委林國成表示，支持嚴謹連署，不該讓罷免成為政治操作工具，但反對提高罷免門檻；民進黨團則批評，此修法將剝奪人民罷免權益，把罷免權關進鳥籠。

基隆罷樑案落幕之後，國民黨團持續推動修法加嚴罷免門檻，林國成表示，支持嚴謹連署，避免有人在連署罷免階段拿名冊來抄，讓連署階段更嚴謹不知道民進黨為什麼要反對。但民眾黨不支持提高罷免門檻，罷免是人民權利，但選舉也是人民權益，若對政治人物表現不滿，下一次不要投給他就好，有必要一定要罷免來罷免去嗎？

林國成建議應該要修法，提出罷免的人要負責所有罷免開支，畢竟舉辦罷免投票是額外開支，動輒需要花上千萬元，如果草率連署通過就要政府負擔無謂的開支，對社會沒有幫助，所以民眾黨支持嚴謹連署資料，把舉辦罷免的錢拿來做社會福利不是更好？

民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨團的修法是限制公民權行使，立法院不務正業，積極推動社會亟需解決的問題，在野黨也顧著處理攸關自身政黨、自身權益的法案，自我擴權，卻要限縮公民權，非常遺憾；雖然執政黨在國會席次不如在野黨，但絕對反對這次選罷法修法惡搞，剝奪人民權益。

鍾佳濱說，藍白國會合作無堅不摧，不關心社會民生議題，靠著國會過半數優勢為所欲為，只處理自己政黨關注的議題；立法院長韓國瑜毫無依循議事程序慣例，只會讓立法院朝野衝突越演越烈。

修法 罷免 門檻

延伸閱讀

大砍員工加班費、獎金？ 資安署人事預算編列明年少千萬

藍委陳菁徽自訴綠委鍾佳濱性騷 法院今開庭不公開審理

禁伐補償批政院簽了「不平等條約」綠黨團大會砲聲隆隆

立委修法框預算被打破 鍾佳濱：行政、立法已建立互動模式

相關新聞

藍白聯手 「翁柏宗條款」三讀

立法院會昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，明定十二月一日起施行，七月十六日三讀通過的刪除NCC「萬年延...

推薦呂政璋惹議 藍促潘孟安下台

台灣金聯前董事長呂政璋上任三天「閃辭」，總統府秘書長潘孟安昨證實，認識呂政璋也有推薦人事，但他否認賴清德總統「震怒」，呼...

翁柏宗月底下台 NCC 104業務喊停

立法院昨三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第十六條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自十二月起，NCC委員會...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

【重磅快評】清德宗詔令綠貪層級方向 司法監察領旨！

賴清德總統昨天以民進黨主席身分在中常會上表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但他特別呼籲陳啓昱盡速到...

賴清德再邀派系便當會 2026首長提名劃分4大層次

2026年九合一選舉被視為賴清德總統期中考，他昨天二度舉行派系便當會，與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。