選罷法修法／綠憂剝奪權益 白促提罷免付費

國民黨立院黨團推動選罷法修法，有意調整罷免門檻及連署限制。民眾黨立委林國成表示，支持嚴謹連署，不該讓罷免成為政治操作工具，但反對提高罷免門檻；民進黨團則批評，此修法將剝奪人民罷免權益，把罷免權關進鳥籠。

基隆罷樑案落幕之後，國民黨團持續推動修法加嚴罷免門檻，林國成表示，支持嚴謹連署，避免有人在連署罷免階段拿名冊來抄，讓連署階段更嚴謹不知道民進黨為什麼要反對。但民眾黨不支持提高罷免門檻，罷免是人民權利，但選舉也是人民權益，若對政治人物表現不滿，下一次不要投給他就好，有必要一定要罷免來罷免去嗎？

林國成建議應該要修法，提出罷免的人要負責所有罷免開支，畢竟舉辦罷免投票是額外開支，動輒需要花上千萬元，如果草率連署通過就要政府負擔無謂的開支，對社會沒有幫助，所以民眾黨支持嚴謹連署資料，把舉辦罷免的錢拿來做社會福利不是更好？

民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨團的修法是限制公民權行使，立法院不務正業，積極推動社會亟需解決的問題，在野黨也顧著處理攸關自身政黨、自身權益的法案，自我擴權，卻要限縮公民權，非常遺憾；雖然執政黨在國會席次不如在野黨，但絕對反對這次選罷法修法惡搞，剝奪人民權益。

鍾佳濱說，藍白國會合作無堅不摧，不關心社會民生議題，靠著國會過半數優勢為所欲為，只處理自己政黨關注的議題；立法院長韓國瑜毫無依循議事程序慣例，只會讓立法院朝野衝突越演越烈。