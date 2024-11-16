藍下周排審選罷法 築雙防火牆抗罷免潮

基隆市長謝國樑罷免案案塵埃落定後，為防「濫罷」風潮，國民黨立院黨團下周三將在立法院內政委員會排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的規定，要為明年的立委大罷免潮築起兩道防火牆。

為了避免日後罷免淪為選舉延長賽、仇恨動員，國民黨團原提案，一年內不得為罷免提議與連署，罷免票數要高於當初當選的票數。因民眾黨團反對提高罷免門檻，藍白於是將修法重點著重在連署程序加嚴。

立法院長韓國瑜日前召集協商選罷法，但針對連署罷免是否要提供身分證正反面影本，朝野黨團未有共識，韓國瑜裁示繼續溝通。然而，內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩下周三原排審「國土計畫法」修法，昨天突變更議程改審選罷法。

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫日前公布民調指出，近五成九的民眾並不認同現行四分之一的罷免門檻；逾五成六民眾支持「罷免同意票應該超過被罷免者當選票數」；認為發動大罷免不利國家安定的民眾則有近七成。

民調結果支持提高罷免門檻，給足國民黨團底氣，加上黨內研判，民進黨在罷樑案後，推動大罷免潮風聲漸小，但私下仍在部分選區持續運作惡罷，都讓不少藍委認為有修法必要。

藍營盤算，要避免大罷免潮影響，必須修選罷法，築起兩道防火牆，第一道防火牆是「連署提供身分證影本」，此案仍在協商，第二道防火牆是「提高罷免門檻」經討論後，可送出委員會併案協商。

不具名藍委指出，黨內意見已在第一會期整合完畢，大家都朝向支持修法的態度，罷樑的無理加上民調客觀數據，為國民黨增加不少正當性，民進黨勢必會貼上各種負面標籤，但這樣的效益已經在遞減，有了總預算一戰的經驗，大家已深知「態度強硬民進黨才會退讓」，不過，民眾黨團的支持與否仍是關鍵。