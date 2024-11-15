喪屍煙彈尿檢值每毫升50奈克 2因素構成毒駕

俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯等毒品提升為二級毒品，法務部預告修正依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯及彩虹煙，尿檢值皆為每毫升50奈克，超標即構成毒駕犯罪。食藥署指出，該數值是以採檢陽性「最低濃度」作為標準，若低於每毫升50奈克，將出現偽陽性。

施用「喪屍煙彈」後駕車肇事事件頻傳，今年11月5日經衛福部食藥署修正納入「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」公告範圍。

衛福部依毒品危害防制條例第33條之一，辦理尿液檢驗機構認證，並設置衛生福利部濫用藥物尿液檢驗機構認證審議會。食藥署副署長王德原表示，審議會訂出依托咪酯於尿液中「每毫升50奈克」即構成毒駕，是依據依托咪酯等項的檢驗確效相關科學資料佐證，如檢驗儀器偵測極限、檢驗機構的能力、檢驗方法的極限、量測不確定度和國際文獻等綜合評估。

也就是說，是從檢驗的角度出發，確保大部分認證實驗室可以執行、檢驗方法的極限以符合實務上的需求，這也是「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」目前表列的所有物質，之所以都以每毫升50奈克作為標準。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，訂定某個數值為「毒駕」有2個考量，包含「是否影響駕駛能力」，以及物質本身即為禁用，如用了當然就違法，以酒駕為例，訂定的酒精濃度是可以測得到的，另外則是會影響行為能力，所以過去訂定的數值，是基於是否影響行為能力，但後來違規酒駕，甚至撞死人的社會案件層出不窮，才會下修至0.25毫克。

楊振昌指出，數值也不能訂得太低，其中一個考量是，可能因為太低導致測不準，出現偽陽性，至於依托咪酯的標準，不確定是如何訂出，但至少是可以準確驗到的，代表的確有使用，有禁絕的意味，所以現在也升至二級毒品，一定比第三、四級嚴格很多。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，異丙帕酯、美托咪酯在臨床不可使用，依托咪酯在臨床可以使用，屬於「超短效麻醉藥」，由醫師透過靜脈注射，達到快速麻醉的目的，以進行醫療行為，本身是管制藥也是處方藥。

楊振昌表示，依托咪酯的醫療用途為短效麻醉，注射後約30分鐘內快速代謝，濃度代謝一半的時間約75分鐘，75%在一天內會代謝，所以如有吸入，原則上應該會很快被代謝掉。

近期氾濫的「喪屍煙彈」，則是將依托咪酯等物質加入電子煙煙油，等於將中樞神經抑制劑和電子煙併用，可能會抑制大腦神經，可能會導致意識不清、手腳不自覺抖動，過量更可能導致昏迷、呼吸衰竭等，長期使用的話，可能會抑制腎上腺功能，導致腎上腺機能不足，使用後開車上路非常危險。