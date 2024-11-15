朱立倫會見法國智庫 批民進黨讓兩岸關係陷惡性循環

國民黨主席朱立倫昨天下午會見法國「國際現況與關係學會」（ARRI）訪團，席間暢談兩岸關係、國際情勢與能源議題；並在晚間出席比利時國王節酒會，向比國代表致上祝賀之意。

法國智庫訪賓詢問有關陸客來台人數銳減，朱立倫表示，自從民進黨上台後，兩岸關係的各層面皆呈現「惡性循環」，兩岸敵意螺旋持續加深的狀況下，也導致區域情勢緊張，這絕非世界各國所樂見。

朱立倫重申，國民黨堅持「國防」與「對話」並進的2D戰略，並呼籲民進黨政府應重建與對岸溝通對話的管道，降低各方誤判風險，維持台海和平穩定的現狀。

朱立倫指出，能源議題也是國民黨非常關注的面向。能源的穩定供給不僅反映在民生用電之上，更與國家安全息息相關。民進黨錯誤的能源政策將把台灣推向十分危險的境界，他呼籲賴清德政府應立即懸崖勒馬，以蒼生為念，不應將個人意識形態置於國家安全與全國人民福祉之上。