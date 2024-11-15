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立院三讀翁柏宗條款 政院：考慮提因應方案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院通過NCC組織法修正案，行政院回應將了解7月及今天三讀修正條文的適用範圍及對象，思考是否提出後續方案。記者李人岳／攝影
立法院通過NCC組織法修正案，行政院回應將了解7月及今天三讀修正條文的適用範圍及對象，思考是否提出後續方案。記者李人岳／攝影

立法院今天三讀通過NCC組織法修正案「翁柏宗條款」，行政院發言人李慧芝表示，立法院超過半年沒有排案審議NCC人事案，行政院表示遺憾。李慧芝說，NCC為獨立機關，運作攸關民眾權益，行政院會整體了解7月及今天三讀修正條文的適用範圍及對象，思考是否提出後續方案。

立法院通過NCC組織法修正案，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。李慧芝指出，行政院陳建仁前院長於今年4月30日即送出NCC人事案，然而立法院兩度三讀修正NCC組織法，對於NCC人事案卻超過半年未排案審議，對此政院表達遺憾。

李慧芝強調，NCC為獨立機關，肩負促進通訊傳播健全發展等業務，包括有線電視系統的頻道上下架、衛廣頻道之申設換照等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作才能行使；若立法院遲未審議NCC人事案，勢必影響民眾權益。

李慧芝說，行政院將就立法院於今年7月16日以及今天三讀修正條文之適用範圍、對象以及程序進行整體瞭解，並思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作。

NCC 立法院 行政院

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