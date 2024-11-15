王鴻薇：死刑成國際趨勢 民進黨還要抱廢死神主牌？

國民黨立委王鴻薇今日表示，反廢死潮流恐將起，日本、美國紛紛表態支持死刑，民進黨還要抱著廢死神主牌，維持死刑將成國際新趨勢。

王鴻薇說，根據福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統當選人川普在競選期間重申支持死刑，並表示將廢除拜登政府的聯邦死刑暫停令，川普聲稱希望擴大死刑的適用對象，包括強暴兒童罪犯、人口販運者，以及任何在美國領土上謀殺美國公民或執法人員的非法移民。

王鴻薇提到，無獨有偶，司法界籲檢討死刑存廢也遭日本政府拒絕，堅持死刑不可廢。她說，日本官房長林芳正表示，對於情節重大的凶惡犯罪，死刑的存在不可避免，政府不考慮開設相關會議，連談都不用談，對於極其惡質和凶惡的犯罪，判處死刑是不可避免的。考慮到這類凶惡犯罪往後不會斷絕，對於罪責重大的人，判處死刑也無可避免，政府認為廢除死刑制度並不合適。

王鴻薇表示，反觀我國，民進黨政府還繼續抱廢死神主牌，提名一堆支持廢死大法官，最後受到民意壓力，終究不敢宣告死刑違憲，但是卻又搞一堆但書，設下嚴格的八道關卡，除了符合「只適用於犯罪情節最嚴重」、「程序符合最嚴密正當法律程序要求」外，包括合議庭法官一致決、被告行為時、審判時或執行時有精神障礙、心智缺陷不得科處或執行死刑，讓死刑窒礙難行。

王鴻薇強調，死刑已經不只是民意支持，死刑對各國的必要性也都相當清楚。當日、美紛紛表態支持死刑的當下，我國還要承受多久，這些自以為是的大法官，濫用權限扭曲死刑制度，把台灣弄成實質廢死，讓人民活在恐懼不安之中。