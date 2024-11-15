潘孟安坦言推薦呂政璋 羅智強：下台才對得起賴清德

台灣金聯前董事長呂政璋上任僅3天主動辭職，總統府秘書長潘孟安今日坦言，他認識呂政璋也有推薦。國民黨立委羅智強表示，潘孟安下台才對得起賴清德總統。

潘孟安今日帶領9名考試委員被提名人，拜會朝野黨團。潘孟安今早受訪時，表示他認識呂政璋，也有推薦呂出任台灣金聯董座。潘說，不管公股行庫、公營單位，每個單位都是跟社會舉才，除了內升之外，也會借助各方面長才，都是為國舉才的平台。潘也否認賴清德為呂政璋人事案震怒。

針對潘孟安說法，羅智強表示，他當初質詢行政院長卓榮泰的時候，卓揆說找呂政璋是自己的決定，結果搞半天原來是潘孟安做主。

羅智強提到，他當時問卓榮泰是否知道呂政璋沒有金融背景、家族成員涉金融案棄保潛逃等，卓揆都表示知道，卓揆還要勉強擠出呂「有創意」等來搪塞。

羅智強指出，台灣金聯前董事長施俊吉是賴清德在當行政院長時期的副手，施在台金聯做得好好的，卻被賴清德直接趕下台，居然這樣對待曾經的副手。

羅智強批，潘孟安干涉卓榮泰的人事權，還推薦一個爭議這麼大的人擔任台金聯董座，結果上任僅3天就閃辭。潘孟安要下台，才對得起賴清德。