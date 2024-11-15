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賴總統前進高中校園 訪視青少年心理健康辦理情形

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天前往師大附中訪視教育部青少年心理健康支持辦理情形時表示，政府已整合13個部會的資源推動「全民心理健康韌性計畫」、「身心調適假」及15到45歲族群三次免費心理諮商。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統今天前往師大附中訪視教育部青少年心理健康支持辦理情形時表示，政府已整合13個部會的資源推動「全民心理健康韌性計畫」、「身心調適假」及15到45歲族群三次免費心理諮商。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統今天前往師大附中訪視教育部青少年心理健康支持辦理情形，他表示，政府已整合13個部會的資源推動「全民心理健康韌性計畫」、「身心調適假」及15到45歲族群三次免費心理諮商；期盼結合專業輔導資源守護國人與未來世代的心理健康。

賴總統致詞時表示，今天很高興來到師大附中，該校在促進心理健康方面做得非常好，值得學習並推廣到全國各高中。

賴總統表示，他出身於醫界，因此，在競選時特別提出「健康台灣」的國家政策。健康是身心靈最妥適的狀態，生理、心理和心靈都非常重要。現在社會進步，但人際關係卻更加疏離，年輕人承受很大的壓力，學生在心理健康方面也需要政府給予幫助。他感謝教育部和衛福部的努力讓政策持續落實。

賴總統指出，政府整合行政院13個部會的資源，推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，從資源布建、前端預防、醫療照護到緊急應變措施，建立更全面的心理健康支持系統。此外，「身心調適假」已經在大專及高中上路，政府今年也提供 15到45歲族群三次的免費心理諮商。期盼結合專業輔導資源，守護國人與未來世代的心理健康。

總統府表示，隨後，賴總統與學生交流互動，了解他們對於校園推動心理健康的經驗與建議，並共同錄製相關主題的Podcast。

師大附中 教育部

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