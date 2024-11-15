接見丹麥國會訪團 賴總統：盼共推綠色轉型、守護民主

賴清德總統今天接見「丹麥國會議員訪問團」時表示，期盼未來兩國能在綠能、淨零轉型以及經貿等領域，持續交流合作，共同推動綠能轉型，為永續環境努力，也共同守護民主自由，為全球的繁榮穩定打拚。

丹麥國會議員柯絲高（Pia Kjærsgaard）率團訪台，賴總統今接見訪團時表示，柯絲高從台灣解除戒嚴的1987年以來，曾經8次訪台，「與我們一起見證台灣的成長與進步」。他也感謝柯絲高長期在丹麥國會為台灣發聲，讓更多國際友人支持台灣。

賴總統表示，當前的國際情勢和37年前柯絲高首次來台時，已大不相同。威權主義國家的擴張及合流，嚴重挑戰以規則為基礎的國際秩序，而且歐洲與印太區域的安全穩定已無法切割。台海的和平穩定攸關全球的安全繁榮，台灣身為國際社會負責任的一員，將致力維持區域的和平穩定，守護民主自由的價值。

賴總統提到，今年5月，他在「哥本哈根民主高峰會」上以錄影方式，向丹麥以及來自全球各地的朋友發表演說。他特別強調，應該強化自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作來造福人民。他要感謝訪團來訪，不僅展現對民主台灣的支持，更加深台灣和丹麥的連結，拓展未來的合作機會。

賴總統說，丹麥在離岸風電領域的產業實力，位居全球領導地位。這幾年來，台灣積極發展綠能產業，感謝多家丹麥企業增加對台投資。期待未來台灣和丹麥能在綠能、淨零轉型以及經貿等領域，持續交流合作。

柯絲高表示，台灣與丹麥之間的交流對兩國深具助益，像是丹麥具有綠能方面的經驗，台灣擁有高科技的技術，雙方可以互相學習。更重要的是，彼此共享民主價值，台灣每次舉行的國會及地方選舉，都是民主的展現。

柯絲高指出，台灣深受中國的威脅，這是相當值得討論及了解的事情。她回國後也會告訴大家，台灣是一個小型的民主自由國家，儘管有時會面臨一些挑戰，但她認為西方國家應給予大力支持，並期盼美國在選舉後能繼續支持台灣，這對台灣至關重要。她也強調，丹麥會一直是台灣值得信賴的好朋友，並給予台灣最大的支持。