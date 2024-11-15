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駐聖保羅辦事處長違反採購法 監院彈劾移送懲戒

中央社／ 台北15日電

駐聖保羅辦事處王姓組長去年墜樓身亡，引發討論。監察院今天表示，駐聖保羅台北經濟文化辦事處長馮光中未依法辦理採購事宜等情形，未依法行政、未善盡監督責任，有嚴重違失，監察院全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿指出，馮光中擔任駐聖保羅台北經濟文化辦事處長，綜理該處全般事務，未依法辦理採購事宜，甚至傳出與得標廠商間利益糾葛情事。該處王姓組長身亡後，才發現該處現金短少，未保存開啟保險箱事證，導致短少原因不明。馮光中又請當地會計師事務所協助處理駐處會計業務，於法不符。

監察院說，上述情形顯示馮光中未依法行政，未善盡監督責任，均有嚴重違失，情節重大，因此13位審查委員於7日全數審查通過監察委員王幼玲、蔡崇義、林文程提案，彈劾馮光中，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，駐聖保羅辦事處職務宿舍整修設計及監造（A案）、駐聖保羅辦事處職務宿舍整修工程（B案）、駐聖保羅辦事處館舍修繕（C案）等3件採購案，雖均有辦理招標，但得標廠商在招標前，均私下得知履約條件及內容，甚至已經開始施作，違反政府採購法。

彈劾文指出，各採購案均經馮光中核定，足徵他違反政府採購法規定且疏於監督管理，有重大違誤。

彈劾文提到，C案施工期間館舍失竊，馮光中未立即通報外交部，且無端將失竊協商作為付款前提，於法不符。關於馮光中與得標廠商間利益糾葛，除早已內定陳姓負責人為C案的得標廠商外，更疑似透過C案添購未經外交部核准、非屬B案的設備，有嚴重違誤。

彈劾文指出，馮光中未維護王姓組長隱私，逕向巴西警方稱王姓組長抵巴西之前即有身心問題。王姓組長身亡後，才發現該處保管現金不明原因短少，而開啟保險箱前中後的完整影像紀錄竟未妥善保存，致短少原因不明。

彈劾文指出，馮光中身為聖處主管，未妥善保存相關事證，顯未善盡督管責任，而且馮光中未事先專案報請核准，即由當地會計師事務所派員協助聖處會計事務，不但於法未符，更有洩密之虞。

彈劾文最後提到，根據上述情形，馮光中有嚴重違誤，情節重大，有懲戒的必要，因此依憲法、監察法規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。

彈劾案 監察院

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