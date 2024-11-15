國民黨青工會總會長選舉開跑 12月7日投票

國民黨第15屆全國青年工作總會總會長選舉正式展開選舉作業，今上午由組發會主委許宇甄在中央黨部公告「選舉有關事項」；11月14日至11月15日受理領表，11月18日至11月19日受理登記，投票時間為12月7日周六上午8時至下午2時止。

依據「中國國民黨全國青年工作總會總會長選舉辦法」，國民黨表示，歡迎具黨權，年齡40歲以下，曾任或現任縣市青年工作總會總會長，無違反黨章第36條廉能條款的規定者，踴躍申請登記成為總會長選舉候選人。

許宇甄表示，黨主席朱立倫對青年發展相當重視，上任不久便成立「青年事務委員會」，並在近兩次大選中提名多位優秀的年輕人參與議員及立委選舉。為進一步促進國民黨的年輕化，今年特別設立「KMT Studio」，加速黨內青年組織的整合，讓國民黨邁向年輕化、科技化、國際化的發展目標。