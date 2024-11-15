綠便當會加速選戰布局 李彥秀：藍營深耕弱勢選區奏效

賴清德總統13日晚間在官邸召開民進黨第二次「派系便當會議」。國民黨立委李彥秀今說，藍營深耕「弱勢選區」的策略奏效，迫民進黨須加緊腳步。

賴清德在官邸召開民進黨第二次派系便當會，即傳2026年九合一選舉，民進黨規畫分四層次提名，派系也有共識，台南、高雄提前初選。高雄市長陳其邁昨也表態支持提早初選，不僅民進黨優勢選區，包括高雄與台南，選將早就備戰多時，例如民進黨新北市立委蘇巧慧早表態有意角逐新北市長。

李彥秀說，8月21日賴清德在中常會下達軍令狀，叮嚀黨員同志，「冬至還沒到，別急著搓湯圓（台語），現在才2024年，縣市長選舉是2026的事，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題。」結果10月27日，林俊憲在新營成立後援會角逐台南市長，賴清德就為子弟兵送上「圓滿成功」的花圈，結果地方風向立刻改變，台南街頭，陳亭妃看板大幅減少，林俊憲則增加了200多面。賴清德的「軍令狀」，反而成為部分派系的「投名狀」，非賴系再也忍不下去了。

李彥秀表示，派系便當會原本的目的，是為了維繫民進黨「派系共治」的傳統，安撫賴清德上任後，各派系對於「滿朝盡是賴友友的」反彈，但是從兩次便當會議後，會議內容立刻被鉅細靡遺的轉述公開，顯然派系間的信賴關係相當薄弱，2026還是最核心的關鍵，賴清德必須靠勝利建立民進黨內「共主」的地位，而非賴系則要靠灘頭堡維繫派系生存與話語權，雙方終將在黨內初選時一戰。

李彥秀指出，藍營深耕「弱勢選區」策略奏效，包括台南謝龍介、嘉義王育敏、高雄柯志恩、屏東蘇清泉，2022選後繼續深耕地方，給民進黨帶來不少壓力，迫使民進黨必須加快腳步，避免「2018慘案」再次發生。

李彥秀表示，對於國民黨而言，當然也不能掉以輕心，「2018年勝選『嬰兒潮』」，縣市長都將兩屆任滿，包括新北、彰化在內的9個縣市（新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市）都要重新提名新人，九合一選舉也是2028總統大選前哨戰，各政黨的期中考，國民黨須謹慎因應，為重返執政而努力。