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藍提考試院人事同意權書面問題 年改制度檢討入列

中央社／ 台北15日電
總統府秘書長潘孟安（右二）上午帶領考試院長被名人周弘憲（右）拜會立法院國民黨團，由總召傅崐萁（左二）、書記長林思銘（左）等人代表會見。聯合報記者陳正興／攝影
總統府秘書長潘孟安（右二）上午帶領考試院長被名人周弘憲（右）拜會立法院國民黨團，由總召傅崐萁（左二）、書記長林思銘（左）等人代表會見。聯合報記者陳正興／攝影

考試院人事同意權案在立法院的相關審查時程已經敲定，國民黨團今天也對外公布對於考試院長、副院長及考試委員被提名人的書面問題，要求被提名人實問實答。其中在整體部分有年金改革制度檢討、強化退撫基金運作與績效，也包括請問被提名人對於國家考試公平性，以及如何解決醫護不足等問題的看法。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。

立法院將於12月17日行使考試人事同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安今天陪同考試院正副院長及考試委員被提名人，赴立法院拜會國民黨團，盼給予支持和同意。

國民黨團由總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人代表會見。互動過程中，傅崐萁也將國民黨團提出的相關書面問題，交給潘孟安，請考試院正副院長及考試委員被提名人參考。

會後，國民黨團對外公布對於考試院長、副院長及考試委員被提名人的書面問題。其中在整體部分有年金改革制度檢討，並且細問是否贊成警察人員、消防人員，或是危勞職務人員，能另訂特別的退休所得替代率，以及是否同意警消組成權益保障團體。

另外，退撫基金運作與績效的強化，也是國民黨團書面提問的重點，譬如關注有關退撫基金國內「自行經營」股票及指數股票型基金部分，相關經手人與操盤者，內部是否訂有防弊規範，是否應比照民間「證券投資信託及顧問法」，以及「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業經理守則」的相關規定進行規範。

國民黨團在整體部分的書面提問，還請問被提名人如何解決醫護不足和「波波醫生」問題。也詢問被提名人，是否同意新住民比照目前原住民參加國家考試，給予加分的規定。最後，也向被提名人提問，政府律師未來的職系與功能為何。

至於國民黨團在書面問題中對於個人部分的提問，包括請考試院長被提名人周弘憲作答，考試院未來如何處理「追回退休金」的修法。國民黨團質疑有部分法制受到政治意識形態的影響，將「追回退休金」制度做為一種制裁的手段，請周弘憲表達看法，未來考試院如何處理「追回退休金」的修法。

國民黨團在書面問題中並提及，根據2016年10月人事月刊第374期的專訪，周弘憲曾談及在人事行政局長任內停發績效獎金為其任內的重要政策。對此，國民黨團請周弘憲回應，未來如果擔任考試院長，是否也會以停發某種公務員權益做為重要政策。

周弘憲 國民黨 考試院

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