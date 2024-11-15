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「翁柏宗條款」三讀通過 賴士葆：NCC當打手無存在價值

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆表示，NCC浪費民脂民膏不替人民百姓服務，只當執政黨的打手，打擊異己，已失去存在的功能和價值。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆表示，NCC浪費民脂民膏不替人民百姓服務，只當執政黨的打手，打擊異己，已失去存在的功能和價值。圖／聯合報系資料照片

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，明定施行日期，以落實刪除萬年延任條款。國民黨立委賴士葆表示，NCC被諷「髒兮兮」，NCC浪費民脂民膏不替人民百姓服務，只當執政黨的打手，打擊異己，已失去存在的功能和價值。

賴士葆說，NCC這幾年爭議不斷，執行政策背離獨立機關的立場，淪為民進黨打手，被稱為「髒兮兮」，形象崩壞。根據統計，民國113年前兩季NCC收到545件檢舉新聞報導不實、不公，但是NCC一件都沒罰。NCC看似失能失職，然而看另外的對照案，NCC罰中天毫不手軟，最高行政法院11月14日剛駁回NCC對中天3案的裁罰處分。最新的統計數字，中天新聞台關台之前被NCC裁罰25件，經過行政訴訟得到21件勝訴，NCC濫罰濫權可見一斑，NCC積極地監督裁罰新聞媒體，僅限於不同政治立場的媒體。

賴士葆表示，NCC組織法今年7月通過二、三讀的法律，但是行政院不予以施行，另闢蹊徑派翁柏宗代理，才會催生今天上午通過NCC組織法第16條修正案，把實施日期明確化，因此翁柏宗不能代理主委。

賴士葆指出，NCC浪費民脂民膏不替人民百姓服務，只當執政黨的打手，打擊異己，已經失去存在的功能和價值了。日前公視的TaiwanPlus報導美國人選擇被定罪的重刑犯當總統（指川普），文化部長李遠認為嚴重失言，NCC不作聲，NCC執政的雙重標準，罄竹難書。

賴士葆批，NCC主秘兼發言人說今天的修法會使得NCC因未達法定人數停擺，還大言不慚的特別舉例無法處理民眾申訴案，但是擺在眼前的事實已經證明，NCC對於5百多件民眾申訴完全置之不理，這是打臉自己的失職，把獨立機關扭曲的運作成為民進黨的附隨組織，真的需要好好省察反思哪裡錯了。

NCC 翁柏宗 賴士葆

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