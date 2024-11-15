【重磅快評】綠媒小弟三振出局 翁柏宗這點不如呂政璋

立法院今天三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎上，再加上明訂施行日期，徹底刪除萬年延任條款，目的就是為了讓代理主委翁柏宗下台；為了翁一人搞出這麼大的陣仗，翁失顏面，雖要怪自己沒有呂政璋的自知之明，但讓翁難堪的，何嘗又不是民進黨政府？

立法院上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為四年且僅能連任一次，不得再任。但該法第16條載有「施行日期由行政院以命令定之」等文字，行政院以此為翁柏宗「延壽」，使得上會期三讀通過的NCC組織法修正案如同白修一場，翁也因此又當了三個多月的代理主委。

藍白沒有放過翁柏宗，再提修法堵住「巧門」，在現行規定「由行政院以命令定之」再增列第二項，「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」；如此一來，不僅拿掉翁柏宗的代理主委，也讓他失去再獲提名的資格，等於是三振出局。

不知是翁柏宗熱衷當大官，還是民進黨非要他來當NCC主委不可，行政院不惜擅自解釋法令保送上壘，終於惹怒立法院；國會以大陣仗修法請他走人，翁柏宗可能是絕無僅有，但留下卻是不光榮的印記。

翁柏宗的爭議來自說不清楚的政媒關係，有立委甚至批他是「綠媒小弟」，在電視台審議中穿針引線、違法洩密，時時向業者報告進度；日前更被立委踢爆，過年送高價海鮮竟是由業者買單，有媒體找到魚販，聯繫受訪時，沒想到因翁「申訴」而取消採訪。不談檢方已分案偵查，翁在公務、私德均顯已不足以擔當獨立機關的主委，民進黨一味力挺，不知所為何來？

其中最讓人訝異的，莫過於民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，她指在野黨戴著有色眼鏡討厭NCC，只為癱瘓NCC；但她忘了，其實最早戴著有色眼鏡討厭NCC是行政院前院長蘇貞昌，儘管已對中天新聞開罰100萬元，蘇還是怒罵NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，導致當時主委詹婷怡請辭，對照翁柏宗八風吹不動，還真是強烈對比。

另一個對照組是「壽命」只有三天的台金聯前董座呂政璋，他在各方質疑及爭議聲中接下印信，還說他雖被稱為「小蘿蔔頭」，但「蘿蔔愈小愈好吃」，將以海外行銷及創投的經驗會為台金聯成功「再轉型」，但隨後傳出因賴清德總統震怒，呂上任僅3天即閃辭。

與呂政璋交好的總統府秘書長潘孟安今天說，呂的人事案是為國家舉才，其他不用多著墨，外界不要看圖說故事。但外界卻寧願賴清德總統能夠為了爭議的人事安排偶爾「震怒」一下，若能如此，也許不勞藍白大動作修法，就能請翁柏宗走人了。