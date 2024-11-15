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吳志中出席比利時國王節酒會 盼雙邊關係穩健邁進

中央社／ 台北15日電

外交部政務次長吳志中昨天出席比利時台北辦事處舉辦的「比利時國王節慶祝酒會」。吳志中表示，近年台比雙方在再生能源、資訊通信技術和生物科技等領域持續密切合作，相信在辦事處的支持與友誼下，雙邊關係將持續穩健向前邁進。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天晚間出席「比利時國王節慶祝酒會」，致詞表示台灣與比利時是共享民主、自由、人權等基本價值的理念相近夥伴。

吳志中特別感謝比利時多年來以具體行動支持台灣有意義參與國際組織，並持續強調維護台海和平與穩定現狀的重要性。尤其比利時迄今包含聯邦參、眾兩院及各大區議會，已相繼通過5個友台決議案，比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）更連續4年公開支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

比利時台北辦事處處長馬徹（Matthieu Branders）致詞表示，近年台比關係持續升溫，合作領域也越來越多元。「在一起使我們更茁壯」是比利時的座右銘，未來將繼續秉持團結力量大的精神，深化台比間各領域的交流與合作。

外交部說明，台灣將持續與比利時等理念相近民主夥伴攜手合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，確保區域和平穩定，並為兩國人民開創永續繁榮與發展。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳志中 外交部 比利時

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