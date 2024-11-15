立院表決未團進團出有原因 黃珊珊：媽媽住院急去醫院

民眾黨立委黃珊珊日前因不支持國民黨立委翁曉玲提的憲法訴訟法版本，引發討論。黃今上午在臉書發文強調「黨團會團進團出」，但立法院會卻未見出席投票；她稍早解釋，上午民眾黨團記者會後，接到看護致電說媽媽住院，她急著去醫院，「沒能參加投票，也向黨團請假。」

針對今院會內容，黃珊珊表示，立法院今三讀通過法院組織法，確定將「檢察官助理」法制化，實現她與民眾黨團呼籲，未來將能為一線地方檢察署檢察官增補人力，協助處理程序審查、法律問題分析和資料蒐集等事務，以提升打擊犯罪的效率。

黃珊珊指出，長久以來我國基層檢察官承擔著繁重的案件壓力，特別面對日益猖獗的詐騙犯罪，從2019年至2022年間，電信詐欺案件成長高達360%，基層檢察官的案件負荷已經接近臨界點。但早在1999年台灣就曾考量到檢察官業務的繁重，曾討論增設「檢察官助理」一職，但最終未納入法律，導致基層壓力日益加重，人事制度不合時宜。

黃珊珊說，希望同樣是拖到25年後，才露出修正曙光的財劃法，也能一樣開花結果，矯正不合時宜的財政分配制度。另外今日更重要的是通過NCC組織法修正案，確保行政院不再用技術性手段達違法代理，大家終於可以跟「萬年主委」說再見，維護NCC正當性與專業性。

至於院會投票缺席一事，黃珊珊表示，早上開完記者會後，她接到看護電話說媽媽住院，急著趕去醫院，沒能參加投票，也向黨團請假。