快訊

高雄市立民生醫院接連出包 議員點名他雙辭下台負責

天兔「爛成一團」可能撐不到登陸 粉專：會被山脈殺到灰飛煙滅

水源快速道路「水泥車自撞」車頭凹陷！駕駛意識不清受困

聽新聞
0:00 / 0:00

立院表決未團進團出有原因 黃珊珊：媽媽住院急去醫院

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今上午開時事記者會，會後，立委黃珊珊（左二）向黨團請假去醫院。記者葉信菉／攝影
民眾黨立院黨團今上午開時事記者會，會後，立委黃珊珊（左二）向黨團請假去醫院。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委黃珊珊日前因不支持國民黨立委翁曉玲提的憲法訴訟法版本，引發討論。黃今上午在臉書發文強調「黨團會團進團出」，但立法院會卻未見出席投票；她稍早解釋，上午民眾黨團記者會後，接到看護致電說媽媽住院，她急著去醫院，「沒能參加投票，也向黨團請假。」

針對今院會內容，黃珊珊表示，立法院今三讀通過法院組織法，確定將「檢察官助理」法制化，實現她與民眾黨團呼籲，未來將能為一線地方檢察署檢察官增補人力，協助處理程序審查、法律問題分析和資料蒐集等事務，以提升打擊犯罪的效率。

黃珊珊指出，長久以來我國基層檢察官承擔著繁重的案件壓力，特別面對日益猖獗的詐騙犯罪，從2019年至2022年間，電信詐欺案件成長高達360%，基層檢察官的案件負荷已經接近臨界點。但早在1999年台灣就曾考量到檢察官業務的繁重，曾討論增設「檢察官助理」一職，但最終未納入法律，導致基層壓力日益加重，人事制度不合時宜。

黃珊珊說，希望同樣是拖到25年後，才露出修正曙光的財劃法，也能一樣開花結果，矯正不合時宜的財政分配制度。另外今日更重要的是通過NCC組織法修正案，確保行政院不再用技術性手段達違法代理，大家終於可以跟「萬年主委」說再見，維護NCC正當性與專業性。

至於院會投票缺席一事，黃珊珊表示，早上開完記者會後，她接到看護電話說媽媽住院，急著趕去醫院，沒能參加投票，也向黨團請假。

檢察官 立法院 翁曉玲 黃珊珊

延伸閱讀

堵住黃珊珊 黃國昌：憲訴法黨團有共識、修正判決門檻

被摸頭？黃珊珊：憲訴法民眾黨團進團出 有心人製造對立

周榆修：有心人造謠擋國防預算 民眾黨不會自廢武功

黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法 綠籲民眾黨起義來歸

相關新聞

路透：賴清德出訪太平洋友邦期間 計畫停留夏威夷或關島

路透15日引述消息來源獨家報導，台灣總統賴清德計畫在未來幾周內訪問太平洋友邦期間停留夏威夷，或許還有關島，稱這是美國大選...

桃市議員爆鄭文燦性騷新科女議員 綠批惡質爆料「無恥」

國民黨桃園市議員詹江村昨晚爆料，指前市長鄭文燦曾在餐敘中擁抱女性新議員，還將手伸進對方短裙摸臀；記者嘗試聯絡鄭，但昔日電...

【重磅快評】綠媒小弟三振出局 翁柏宗這點不如呂政璋

立法院今天三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎上...

揭「信賴」律師名單 翁曉玲：1116遊行是護政權遊行

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，153名律師本周六將上街抗議。翁曉玲今表示，1116律師遊行是「信賴」律師守護政權遊...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

【重磅快評】清德宗詔令綠貪層級方向 司法監察領旨！

賴清德總統昨天以民進黨主席身分在中常會上表示，涉案失蹤的台鹽前董事長陳啓昱，雖然已經退出民進黨，但他特別呼籲陳啓昱盡速到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。