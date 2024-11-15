路透：賴清德出訪太平洋友邦期間 計畫停留夏威夷或關島
路透15日引述消息來源獨家報導，台灣總統賴清德計畫在未來幾周內訪問太平洋友邦期間停留夏威夷，或許還有關島，稱這是美國大選後不久的一次敏感行程。
6名了解此次訪問的匿名消息人士向路透透露，賴清德計畫停留夏威夷，作為未來幾周開始的海外出訪行程一環。
其中4人表示，目前仍在商討賴清德是否在美國領土關島停留，而夏威夷和關島都設有重要美軍基地；另2人聲稱，停留兩地將是賴清德出訪台灣太平洋友邦的行程一部分。
對此，台灣總統府表示，「賴清德目前沒有海外出訪計畫」，但若有的話，政府會在適當時機宣布。
美國國務院則表示，「有關台灣高階官員出訪計畫，建議向台灣相關部門詢問，我方並沒有進一步消息。」
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