桃園綠營批財劃法修正不公平 張善政：用最大格局思考

桃園市議會民進黨團今開記者會，指初審過關的財政收支劃分法修正後標準，桃園明年分配到的統籌分配稅款雖多300多億元，但總金額660億元仍是六都倒數第2，而台北還有3%首都稅額，「把餅做大卻讓城鄉差距更大」；張善政回應先把餅做大，尊重立院決議。

民進黨團總召林志強批桃園市府政府與6名在地國民黨立委失職失職，指桃園依照國民黨修法版本能分配到的統籌分配稅款雖有增加，但排名完全沒有進步。他表示，雙北拿到六都將近43%的財源，同樣是直轄市，桃園甘願做雙北小弟？

民進黨議員劉仁照和余信憲也質疑市府與藍委為何沒替桃園發聲，議員李宗豪指桃園是國門之都為何沒加成，議員王珮毓和魏筠則稱此次財劃法完全沒有把桃園優勢納入考量，指雙北鐵路地下化、捷運等軌道建設多半完備，桃園還在蓋卻分得少，3%首都稅看起來更像大人跟小孩搶錢。

張善政表示，財劃法這麼多年沒改，現在要改，不是馬上每個縣市都能滿意。桃園的立場還是支持國民黨修法版本，就是「把餅做大」，餅做大之後，分配到的款項變多，對桃園就有幫助，這是最大的格局，也是最重要的前提，「優點先爭取到，其他的後面再來談」。至於3%首都稅是立院的決議，市府予以尊重。