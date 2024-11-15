民調／4成8年輕人認為賴總統兩岸政策恐造成戰爭危險

草根影響力基金會公布最新民調，發現18到29歲的民眾有48%認為賴總統的兩岸政策可能造成戰爭危險。台大教授左正東指出，過去都說太陽花世代最支持抗中保台，不過如今看來年輕人多數擔憂賴政府的政策可能導致戰爭，也不同意動員民力與高中生，年輕人態度的變化值得關注。

草根影響力基金會民調顯示，在賴總統提出台海互不隸屬等論述後，有48%受訪者不認為將造成戰爭危險，38%同意可能造成戰爭。不過經分析年齡層，發現18到29歲受訪者有48%認為賴總統兩岸政策可能造成戰爭危險，30至39歲受訪者也有41%這樣認為。另外，對於政府提出號召40萬民力的構想，有48%受訪者表示不願意加入民力培訓；50%受訪為不贊成將高中生納入青年服勤計畫。

主辦單位民調召集人顏永森指出，民調結果顯示多數民眾並不很支持政府抗中保台的作法。台大政治系教授左正東指出，過去一般印象認為年輕族群比較堅定支持抗中保台，不過民調顯示，年輕人多數認為賴清德的政策可能導致戰爭，同時也不同意民力與高中生青年服勤計畫，顯示年輕人的態度變化，值得關注。

左正東說，過去好像很多人都說積極投入準備保衛家園，有些民調也顯示年輕人願意上戰場的比例很高，但這次民調卻呈現很高的反對意見，反映出年輕人對兩岸和平穩定的期待。此外，這項民調中，認為可能發生戰爭危機的年齡層以60歲以上最低，是否60歲以上民眾的想法也發生轉變，也值得關注。

左正東認為，過去都說太陽花世代最支持抗中保台、最願意保衛國家、反對兩岸交流，不過這次看起來，太陽花世代對於兩岸政策的影響已經消退。

這份民調同時針對能源、打炒房及打詐等議題進行民調，結果有55%受訪者不認同經濟部長郭智輝所提出在菲律賓蓋綠能電廠，將綠電送回台灣的構想；同時有67%受訪者贊成應該讓核二、核三廠延役。

另外，對於央行祭出限貸令是否有助於控制房價？有46%民眾認為有影響，但也有43%受訪者認為沒幫助。對於大法官日前釋憲宣告「死刑部分合憲」但判死的條件變嚴格，有55%受訪者不支持這項釋憲結果，還有60%民眾擔心這樣的釋憲結果會讓犯罪率增加。

草根影響力基金會指出，從民調結果可發現，民眾對於政府的能源供應充足與民生物價穩定，顯然並不感到安心，對於央行限貸令對控制房價的影響，仍有4成3的民眾不認為有幫助，顯然政府在能源政策與物價穩定方面，需要有適當的作法與積極的作為；對於大法官釋憲結果的疑義，也應該提出可以讓民眾接受的結果。

這項民調由TVBS民調中心執行，於11月1日至6日晚間隨機抽樣進行，共計有1073位有效民眾受訪，在95%信心水準、抽樣誤差約為±3.0個百分點。