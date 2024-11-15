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潘孟安率試委人選拜會先等7分鐘 傅崐萁：8月靜候至今

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁等到場時，與考試委員被提名人握手致意。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。國民黨團總召傅崐萁等到場時，與考試委員被提名人握手致意。記者屈彥辰／攝影

總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。潘孟安等約11時59分到場時，國民黨團無人在場接待，黨團總召傅崐萁等約12時6分才抵達。國民黨團將針對考試委員被提名人，提出書面問題並要求實答，作為審查的重要依據。

第13屆考試院卸任，第14屆考試院尚未就任，外界憂將影響國考舉辦事宜，考試院目前暫以權宜措施因應。潘孟安等今日偕同9名考試委員被提名人，拜會國民黨團。

潘孟安一行人11時59分到場時，國民黨團尚未有幹部接待，令潘孟安臉上略顯尷尬，只得先請一眾人先坐下等待。約12時6分，傅崐萁與國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇和國民黨立委張智倫、林倩綺等，有說有笑的出現。

傅崐萁等和潘孟安一眾人見面時，先握手問好致意。傅崐萁說，國民黨團今年8月中就靜候考試委員被提名人，希望名單盡快送到立法院，也希望進行審議，讓考試院能在9月1日順利銜接，但立法院議事如麻而延宕至今，執政黨也無強力推動，國民黨從8月中靜候到今天。朝野協商通過相關時程，儘速把考試委員人事案審議完畢，並做確認的投票，讓考試院盡快恢復原有機制。

傅崐萁強調，對於相關被提名人，都會抱持非常審慎的態度，一一詢問、溝通並尋求相關答案，希望都是國家的一時之選。國民黨今日敞開大門，歡迎潘孟安秘書長等帶領考試委員被提名人拜會，有更多認識跟了解。

潘孟安介紹各被提名人背景，表示總統依照憲法增修條文，提名考試院正副院長和考試委員，總統咨文於5月31日送交到立法院，立法院也在6月7日於全院審查會通過，總統此次提名的9位被提名人，兼顧到性別、族群以及學術歷練的平衡。

林思銘說，國民黨對考試院人事審查，秉持嚴謹、客觀態度。國民黨以書面提出數個問題，請各位被提名人要實問實答，勿實問虛答，這都會作為未來實質審查的重要參考依據。書面問題有針對年金改革制度檢討、警察年改、退撫基金運作與績效的強化，以及醫護不足與波波醫師解決、新住民考試加分、政府律師的問題等。就個人問題部分，例如會針對周弘憲，詢問考試院未來如何處理「追回退休金」的修法。亦有針對所有被提名人提出問題。

王鴻薇表示，對於考試院人事，在野黨一向秉持，被提名人有專業能力且願意解決問題，在野黨不會為反對而反對。這次考試委員人事案審查的期程，是由在野黨所提出，一定堅守嚴格審查。

總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。潘孟安等約11時59分到場時，國民黨團無人在場接待，黨團總召傅崐萁等約12時6分才抵達。傅崐萁等過來的路上，有說有笑。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。潘孟安等約11時59分到場時，國民黨團無人在場接待，黨團總召傅崐萁等約12時6分才抵達。傅崐萁等過來的路上，有說有笑。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。潘孟安等約11時59分到場時，國民黨團無人在場接待，潘孟安略顯尷尬。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。潘孟安等約11時59分到場時，國民黨團無人在場接待，潘孟安略顯尷尬。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。拜會結束時，國民黨團總召傅崐萁和潘孟安握手致意。記者屈彥辰／攝影
總統府秘書長潘孟安等偕同9名考試委員被提名人拜會國民黨立院黨團。拜會結束時，國民黨團總召傅崐萁和潘孟安握手致意。記者屈彥辰／攝影

傅崐萁 國民黨 潘孟安 考試院

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