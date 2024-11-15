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今台灣西半部空氣髒 羅廷瑋：對賴清德健康台灣沒信心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
非核家園明年即將上路，核電徹底歸零，我國火力發電的比例卻正上升。國民黨立委羅廷瑋今日說，台灣整個西半部今天都在「迷霧驚魂」，政府看到了嗎？圖為羅廷瑋於高鐵上，拍攝空氣髒汙情況。圖／立委羅廷瑋辦公室
非核家園明年即將上路，核電徹底歸零，我國火力發電的比例卻正上升。國民黨立委羅廷瑋今日說，台灣整個西半部今天都在「迷霧驚魂」，政府看到了嗎？圖為羅廷瑋於高鐵上，拍攝空氣髒汙情況。圖／立委羅廷瑋辦公室

非核家園明年即將上路，核電徹底歸零，我國火力發電的比例卻正上升。國民黨立委羅廷瑋今日說，台灣整個西半部今天都在「迷霧驚魂」，政府看到了嗎？賴清德總統說要打造「健康台灣」，喊出2030年要降低死亡3分之1，看到今天天氣，對賴清德政策有信心嗎？

羅廷瑋表示，根據台電最新數據，火力發電占據超過96%的比例（水力1.4、風力2.0、核能0、其他0.9），今天感覺好像生活在工業革命的世代，當時大城市為了追求經濟增長，煙囪排放煙霧、無止盡的煤炭燃燒、以及工廠的汙染成為人們的日常。

羅廷瑋指出，如今政府說要環保，要綠能，要讓這個環境變好，但緊抱綠能政策的結果，堅持非核家園。事實上，風力、太陽能等再生能源的比例仍遠低於火力發電，到最後只能繼續選擇依賴高汙染、高碳排的火力發電，讓環境繼續汙染，民眾的健康，政府根本絲毫不在意，曾幾何時，霧霾更是變成台灣人的日常。

羅廷瑋強調，「我非常生氣，2020年我曾在中火絕食抗議，因為我的親友得到肺腺癌，而如今每一年台中市肺癌罹患率還是居高不下」。2020年環保署通過中火「四煤換二氣」的計畫，蔡英文政府也說要「建一拆一」，現在呢？賴清德政府說反而通過「六煤換四氣」的大擴廠計畫，所謂減煤竟然變成愈減愈肥，說好的2028年無煤台中，如今卻得等到2034年。十多年的等待又還要有多少個家庭為了政府錯誤政策而破碎。

羅廷瑋指出，賴清德甫上任說要打造「健康台灣」，喊出2030年要降低死亡3分之1，看到今天的天氣，還對賴清德的政策有信心嗎？

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

空氣品質 羅廷瑋 賴清德

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